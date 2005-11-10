Prenderà il via questa sera la 15ª giornata del campionato di Serie C (CLICCA QUI per il programma completo), che tra i match del Girone C vedrà il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, che si affronteranno allo 'Scida', che per altro, nella prima parte di stagione, è stato anche casa dei lupi silani. Una classifica che non sorride alle due formazioni, ultima e penultima, ma il divario tra le due è notevole: 13 i punti del Cosenza, uno solo quello del Crotone, che ne ha però anche sei di penalità. Al netto di ciò, la squadra di casa è chiamata anche a sfatare un tabù.

Un digiuno casalingo lungo 50 anni.

Tante le incognite della gara di domani, aperta a qualunque scenario, ma c'è una particolarità sulla stessa. Il derby dello 'Scida', che negli anni si è giocato anche con frequenza, vede il Crotone non vittorioso dal 21 novembre 1976, data nella quale centrò l'ultima vittoria interna sul Cosenza: 3-0 il finale, con la doppietta di Gravante e il gol di Piras. Ironia del destino, il confronto si giocherà di nuovo il 21 novembre. Che sia di buon auspicio?

I precedenti giocati a Crotone.

Piuttosto bilanciati i precedenti, che nei 27 confronti giocati in terra crotonese, registrano 14 pareggi, 6 vittoria della squadra di casa e 7 di quella ospite. Il tabù da sfatare, è li.