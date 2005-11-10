Mezzo secolo di derby. 50 anni esatti dopo il 1976, il Crotone cerca la vittoria interna sul CosenzaTMW
Claudia Marrone
Prenderà il via questa sera la 15ª giornata del campionato di Serie C (CLICCA QUI per il programma completo), che tra i match del Girone C vedrà il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, che si affronteranno allo 'Scida', che per altro, nella prima parte di stagione, è stato anche casa dei lupi silani. Una classifica che non sorride alle due formazioni, ultima e penultima, ma il divario tra le due è notevole: 13 i punti del Cosenza, uno solo quello del Crotone, che ne ha però anche sei di penalità. Al netto di ciò, la squadra di casa è chiamata anche a sfatare un tabù.
Un digiuno casalingo lungo 50 anni.
Tante le incognite della gara di domani, aperta a qualunque scenario, ma c'è una particolarità sulla stessa. Il derby dello 'Scida', che negli anni si è giocato anche con frequenza, vede il Crotone non vittorioso dal 21 novembre 1976, data nella quale centrò l'ultima vittoria interna sul Cosenza: 3-0 il finale, con la doppietta di Gravante e il gol di Piras. Ironia del destino, il confronto si giocherà di nuovo il 21 novembre. Che sia di buon auspicio?
I precedenti giocati a Crotone.
Piuttosto bilanciati i precedenti, che nei 27 confronti giocati in terra crotonese, registrano 14 pareggi, 6 vittoria della squadra di casa e 7 di quella ospite. Il tabù da sfatare, è li.