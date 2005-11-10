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Frosinone, domenica la sfida al Milan: a breve le parole di Schmid in conferenzaLive TMW
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Stefano Martini
Stefano Martini
Oggi alle 13:10Serie A
autore Stefano Martini
20.11.2026 13:10Serie A
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
A due giorni dal match contro il Milan per il Frosinone tra qualche istante presso la sala stampa del Benito Stirpe di Frosinone parlerà il trequartista dei canarini Romano Schmid. Diretta testuale a cura di TMW
13.10 inizio conferenza previsto ore 13:30
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