Vigilia di gara per l'Empoli, che sarà impegnato nel derby contro il Pisa, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie B: il confronto si giocherà domani, sabato 21 novembre, presso il "Carlo Castellani - Computer Gross Arena", con fischio di inizio fissato alle ore 19.30.

In conferenza stampa, queste le parole dell'allenatore azzurro Matteo Andreoletti: "Le due settimane di lavoro le avrei volute fare in maniera diversa, qualche giocatore era in Nazionale e la prima settimana l'abbiamo sfruttata per recuperare le situazioni di difficoltà che avevamo: non era ciò che volevo, ma ci sono le condizioni per fare una buonissima partita, io son fiducioso visto quelle che è stata questa settimana. La partita contro il Pisa, una signora squadra, potrebbe sembrare proibitiva, ma noi non dobbiamo guardare in faccia a nessuno, perché i tre punti potrebbero essere la scintilla che cambia una stagione".

Parlando poi della rosa: "Andiamo avanti con Romagnoli ai box, che spero però di recuperare per la seconda gara della prossima settimana, e non abbiamo neppure Cauz, Monaco e purtroppo anche Magnino, che, come sapete, si opererà per il problema delle ernie avuto. Recuperiamo però Belardinelli, su di lui valuteremo il minutaggio ma avere più alternative mi dà maggiori possibilità anche in vista del trittico di gare ravvicinato".

Il discorso si sposta al match: "Non mi preoccupa l'aspetto motivazionale, il Pisa vuole tornare a correre e a vincere dopo non aver raccolto quanto meritato, ma sotto questo aspetto non siamo secondi a nessuno, le cose che vogliono i nerazzurri sono le stesse che vogliamo noi. Per di più abbiamo le capacità per poter fare bene con un avversario come il Pisa, in un derby che tanti ragazzi della mia rosa, cresciuti all'Empoli, sentono molto: noi "forestieri" dobbiamo farci coinvolgere da questo aspetto. A ogni modo, sarà un test importante".

La nota conclusiva va poi al divieto imposto al pubblico pisano, che non potrà assistere al match: "Dispiace non avere il pubblico ospite, in un momento in cui gli occhi del grande pubblico sono sulle grandi competizioni, c'è bisogno di creare grande attaccamento anche a chi non gioca la Champions, e i divieti portano ad allontanare il pubblico dagli eventi, per così dire, di seconda classe: poi, chi prende le decisioni ha i suoi motivi, ma a me dispiace, come sportivo e come allenatore dell'Empoli".