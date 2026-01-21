Live TMW Roma, Pisilli: "Mercato? Penso solo alle prossime gare"

Vigilia europea per la Roma: domani alle ore 21.00, i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico lo Stoccarda in Europa League. Alle 13.30 odierne, Niccolò Pisilli presenterà il match al fianco di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.

13.10 - A breve la conferenza stampa di Pisilli.

13.30 - Inizia la conferenza stampa.

Il capitolo mercato è chiuso per ora? In cosa hai convinto Gasp?

"Il mercato chiude il 2 febbraio, ma io penso solo alla Roma e alle prossime gare. Questo periodo ho giocato di più, ho provato a farmi trovare pronto. Anche quando non vai in campo, non è mai tempo perso ma puoi lavorare per migliorare. Ho dato il massimo e lo farò sempre".

Oggi ti senti migliorato rispetto a inizio stagione?

"Sì, sono migliorato e ho capito meglio alle richieste del mister. Sono stati mesi fondamentali per capire che giocatore diventare così da avere più chances".

Giochi domani? Quanto è difficile togliere il posto agli altri?

"La formazione non la so. Il centrocampo è forte, i miei compagni sono forti. Per me è un'occasione per migliorare, poi tutti vogliamo giocare e faccio il massimo per mettere in difficoltà il mister. Ma tutto questo è un bene per la squadra".