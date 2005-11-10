Roma, poker al Cagliari. Gasp: “Vinto nonostante la stanchezza”

Un’altra prova di forza della Roma, che supera il Cagliari per 4-2 al termine di una partita ricca di emozioni. I giallorossi rimontano l’iniziale svantaggio firmato da Nzola su rigore e, dopo aver subito il pareggio di Maldini nel finale, trovano la forza per piazzare l’allungo decisivo. Protagonisti Lulli, che festeggia nel migliore dei modi il rinnovo con un gol e un assist, Pisilli, Mora e Malen, tutti a segno nella serata dell’Olimpico.

Roma, vittoria ricca di emozioni contro il Cagliari. Gasp: “Un merito aver vinto nonostante la stanchezza”

Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha analizzato così la prestazione dei suoi in conferenza stampa: “Quando giochi così tante partite ravvicinate, ti puoi ritrovare qualche giocatore un po' stanco. Per fortuna, abbiamo tante risorse: per questo ruotiamo. È un merito aver vinto questa gara, segnando questi gol: è una dimostrazione di grande forza”. Infine, il tecnico si è soffermato sull’infermeria: “Dybala non ci sarà a Udine. Ero fiducioso, ma Paulo ci mette sempre un po' più di tempo a recuperare dagli infortuni. Forse col Sassuolo ci sarà insieme a Koné, ma non lo so”.

Roma, i numeri del match contro il Cagliari

I numeri del match vedono la Roma dominare sul piano del gioco, come testimoniano il 60% di possesso palla e i 595 passaggi, contro i 371 del Cagliari, con una precisione dell’88%. Per quanto riguarda la fase offensiva, invece, anche il Cagliari ha detto la sua: i giallorossi concludono 20 volte, centrando lo specchio in otto occasioni, mentre gli ospiti fanno meglio nei tiri in porta (nove) su 18 conclusioni totali. Equilibrio nei calci d’angolo, sette a otto, mentre la squadra di Gasperini commette meno falli e non riceve ammonizioni.