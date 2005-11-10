Llorente: "Vlahovic un capitolo chiuso. Colpo in attacco? Se posso sognare, dico Raphinha"
Simone Lorini
Fernando Llorente, ex attaccante bianconero, alla Gazzetta dello Sport parla dei recenti ex bianconeri che stanno facendo grandi cose dopo aver lasciato la squadra di Spalletti: "Vlahovic è un capitolo chiuso, non ha senso pensarci. Quello che sta succedendo a David, invece, capita spesso. Simeone è un allenatore molto bravo, non un mago. Semplicemente non tutti i giocatori funzionano ovunque. David alla Juventus ha faticato, mentre all’Atletico ha trovato un gioco perfetto per lui. Non è colpa di nessuno, è il calcio".
Si aspettava di più da Spalletti in questo inizio di stagione dopo gli oltre 10 milioni spesi sul mercato e i 10 rinforzi arrivati?
"Alla Juventus manca qualche punto in trasferta, penso alla sconfitta col Sassuolo o al pareggio di domenica a Cagliari. In estate sono arrivati tanti buoni giocatori. Ma non un campione come Tevez".
Da grande ex – e tifoso della Juventus – quale colpo sogna per il futuro?
"Se posso sognare, allora mi immagino Raphinha del Barcellona alla Juventus. Attaccante totale, segna e dà la scossa ai compagni. È indemoniato".