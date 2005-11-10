Chivu perde metà dei suoi gol in Europa: l’Inter si giocherà la Champions senza Lautaro

Oltre al danno, la beffa. Il ko dell’Inter con il Club Brugge in Champions League ha portato in dote l’infortunio di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, a meno di recuperi lampo, rientrerà in campo solo dopo la prossima sosta del campionato - dopo le gare dell’8 novembre - e quindi salterà anche le prossime due partite di Champions League, contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord.

Chivu si gioca tutto con metà dei gol

Non sono due incroci qualunque per l’Inter, che ha già sprecato un jolly con i belgi. Nelle restanti sei gare europee, la squadra di Cristian Chivu deve infatti raccogliere almeno 16 punti - cioè cinque vittorie e un pareggio - per agguantare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. E vincere le sfide “facili” - sulla carta le più ostiche sono la trasferta di Dortmund e il Liverpool in casa - è indispensabile a tal fine.

Chivu, però, giocherà le prossime due senza la sua principale fonte di gol. Lautaro ha infatti segnato due dei quattro gol realizzati dall’Inter nelle prime due uscite di questa Champions, oltre a servire un assist. Allargando il quadro all’intera gestione del romeno, sui 21 gol europei siglati dai nerazzurri, sei portano la sua firma: quasi un terzo