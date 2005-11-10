Roma, la rifinitura per lo Slovan Bratislava. Aggregati tre giovani dalla Primavera

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Roma, la rifinitura per lo Slovan Bratislava. Aggregati tre giovani dalla PrimaveraTMW
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 16:06Serie A
autore Dimitri Conti
19.10.2026 16:06Serie A
La Roma si prepara a vivere la terza partita della sua Fase Campionato di Champions League, la seconda di fila tra le mura amiche dopo la sfortunata sconfitta di mercoledì scorso contro il Real Madrid. Stavolta saranno gli slovacchi dello Slovan Bratislava gli avversari dei giallorossi, che nel pomeriggio a Trigoria hanno svolto la seduta di rifinitura sotto gli occhi del loro allenatore Gasperini.
Tre giovani promossa in prima squadra
Assenti i quattro infortunati di peso, ovverosia il portiere Svilar, i centrocampisti Cristante e Koné ma anche l'attaccante Dybala. Aggregati in prima squadra per l’allenamento odierno i giovani Di Nunzio, Arduini e Giammattei dalla Primavera.
Fonte: dall'inviato Marco Campanella
Rifinitura Roma pre-Slovan Bratislava
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