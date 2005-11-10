Bologna, Palladino dà un giorno di riposo a undici giocatori. Infortunio Piccoli: domani esami

Arrivano aggiornamenti sul Bologna e sulla ripresa degli allenamenti di oggi. I ragazzi di Raffaele Palladino hanno ripreso nel pomeriggio odierno ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato. I rossoblù hanno svolto una seduta a Castelebole: attivazione atletica e partitella a campo ridotto.

Undici giocatori tenuti a riposo

Mister Palladino ha concesso un giorno di riposo supplementare a chi era stato impegnato con le rispettive Nazionali durante la pausa: Rahim Alhassane, Nicolò Cambiaghi, Lewis Ferguson, Ukko Happonen, Torbjorn Heggem, Eivind Helland, Marco Libra, Samuel Mbangula, Massimo Pessina, Arthur Theate e Martin Vitik.

Infortunio Piccoli: domani gli esami

Nella giornata di domani Roberto Piccoli verrà sottoposto a ulteriori accertamenti in seguito al risentimento accusato nel corso del primo tempo contro l’Inter.