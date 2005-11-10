Roma, a volte ritornano. Anche Gittens e Lewelling nella lista per gennaio

La Roma per continuare a lottare per lo scudetto non può prescindere da un forte esterno d’attacco. Serve anche a livello numerico, in virtù degli infortuni che una stagione così piena di impegni (tra campionato, Champions League e Coppa Italia) porta inevitabilmente. Per questo Gasperini continua a tenere alto il pressing in casa giallorossa per avere subito alla riapertura del mercato quel giocatore in grado di fare ulteriormente la differenza in attacco. Per capirsi bene il profilo è quello di un attaccante stile Lookman, che così tanto bene ha fatto all’Atalanta permettendole di vincere la sua prima Europa League. La sua tripletta nella finalissima contro il Leverkusen è infatti entrata nella storia. E così Tony D’Amico è alla ricerca del profilo migliore. Il preferito, come detto più volte, resta Endrick.Il brasiliano vorrebbe continuare la sua avventura al Real ma dipenderà tutto dagli spazi. Ha aperto al trasferimento ma vuole prima giocarsi le sue chances a Madrid. In lista resta anche Kvernadze che a Frosinone sta facendo vedere cose molto interessanti.

Il ds giallorosso non vuole lasciare niente di intentato e per non farsi trovare impreparato ha riattivato i canali anche per altre due opzioni. La prima è Jamie Gittens che al Chelsea non sta trovando spazio. Già in estate la Roma ci aveva provato ma il club inglese non era favorevole al prestito e in più avrebbe voluto anche un’apertura per Koné. E il discorso non è così decollato. L’altro nome è quello di Jamie Lewelling dello Stoccarda. La Roma negli ultimi giorni di agosto aveva praticamente raggiunto un accordo con la società tedesca sulla base di 30 milioni di euro più bonus ma poi la titubanza iniziale del giocatore ha impedito la conclusione dell’affare nei tempi giusti. A gennaio però la situazione potrebbe essere totalmente diversa. Insomma, il giro d’orizzonte della Roma prosegue, poi tra non molto arriverà il tempo delle scelte.