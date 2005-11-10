Emanuele Lulli è la rivelazione di questa Serie A. Solo Cacciamani ha fatto più minuti

Se Gian Piero Gasperini non si fosse imbattuto nei suoi test fisici, Emanuele Lulli avrebbe probabilmente allungato con la Roma di un paio di anni, finendo all'Avellino. Perché era in scadenza al 30 giugno del 2027 e in pochi credevano in lui. Non era un titolare fisso nella Primavera, comunque una delle più forti d'Europa, anche se già notato dal tecnico.

Uno dei pochi italiani a passare dalla Primavera alla prima squadra

Al netto di Matteo Palma, già impiegato da minorenne all'Udinese, in questa stagione Lulli è stato uno dei pochi a esordire. Come Marco Libra e Massimo Pessina del Bologna, Christian Comotto del Milan, Alessio Cacciamani dal Torino. Quest'ultimo è l'unico ad avere più minuti rispetto a Lulli, ma è anche passato da un prestito alla Juve Stabia che lo ha valorizzato. Come poteva, appunto, fare un Lulli che ieri ha prolungato fino al 2031.

L'incoronazione del tecnico

Prima dello Slovan Bratislava, il Gasp aveva spiegato il percorso di Lulli. “Veramente l’avevo già notato l’anno scorso e l’avevo aggregato molte volte agli allenamenti della prima squadra. Lulli ha alcune caratteristiche, principalmente atletiche, di alto livello. Ti colpiscono sempre quando sono superiori alla media. La sua capacità di velocità e di essere resistente è sempre stata di assoluto livello rispetto alla media, anche rispetto alla Serie A e ad altri calciatori. Poi è un ragazzo molto umile, che ha voglia di crescere e migliorare sotto l’aspetto tattico, è giovanissimo. Quando ci sono queste situazioni bisogna portarle avanti”.