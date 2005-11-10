Serie B, Cesena-Empoli: i punti si fanno pesanti, imperativo riscossa

Che le cose finora non siano andate esattamente come auspicato a inizio anno è indubbio, motivo per cui Cesena-Empoli, match infrasettimanale valido per il 9o turno della Serie B, diventa già uno scontro diretto utile per capire chi potrà uscire prima e meglio dalle sabbie mobili della bassa classifica. I giovani Diamanti e Andreoletti, rispettivamente tecnici di romagnoli e toscani, cercano quella stabilità mancata finora, in un appuntamento da cuori forti che va in scena al 'Manuzzi' alle ore 20:00 sotto la regia dell'arbitro Mario Perri della sezione di Roma 1.

COME ARRIVA IL CESENA - La caduta nel derby col Modena impone riflessioni in tutti i reparti, qualche cambio, vuoi anche per la stanchezza psicofisica accumulata, serve. Klinsmann e Schirone out, al pari dello squalificato Fiori. Previste novità, pur col modulo di riferimento che rimane il 4-2-3-1. Davanti la grande notizia dovrebbe essere il ritorno di Christian Shpendi, supportato alle spalle da D'Andrea, Pagano e Francesconi; qualche dubbio a centrocampo: Bohinen si gioca il posto con Guidi al fianco di Bisoli.

COME ARRIVA L'EMPOLI- Unico indisponibile Curto, con Monaco che dovrebbe rientrare nella lista dei convocati e prendere così posto in panchina. Si riparte anche stavolta dal 3-5-2, al netto di qualche modifica negli interpreti. Vista l'assenza del centrale preannunciata, a prenderne il posto dovrebbe essere Romagnoli. I movimenti più importanti sono al centro: Degli Innocenti, Egan e Biondini scalpitano per una maglia da titolari. Davanti, vuoi anche per un Ceesay non al meglio, sembra arrivato il momento della tanto attesa coppia formata da Stiven Shpendi e Popov.