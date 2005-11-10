Tresoldi infiamma il mercato: Chelsea in prima fila, Milan e Juve osservano interessati

Nicolò Tresoldi continua ad attirare l'attenzione delle grandi d'Europa. L'attaccante del Club Brugge, valutato poco meno di 50 milioni di euro, è finito nel mirino di numerosi top club e la concorrenza per assicurarsi il suo cartellino si fa sempre più serrata.

Secondo le ultime indiscrezioni, Chelsea e Manchester City hanno inviato i propri osservatori per seguirlo dal vivo nella sfida di campionato contro il Sint-Truiden. Una missione che ha dato ottimi riscontri: il 22enne ha firmato una tripletta, portando a sette il bottino di reti nelle prime nove giornate della Pro League belga. Sulle tracce del centravanti, però, non ci sono soltanto i due club inglesi: in Italia, infatti, Milan e Juventus seguono con grande attenzione la sua crescita e restano tra le società maggiormente interessate al suo profilo. Anche Atletico Madrid, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Newcastle, Everton, Leeds, Bayern Monaco e Borussia Dortmund monitorano la situazione.

Il Club Brugge, dal canto suo, continua a fare muro e considera Tresoldi incedibile almeno fino al termine della stagione. Anche il giocatore non avrebbe intenzione di lasciare il Belgio durante il mercato invernale, preferendo completare l'annata prima di valutare il grande salto.