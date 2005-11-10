Serie B, Benevento-Catanzaro: esordio di Mignani contro una squadra in gran forma

Toccherà al signor Poli della sezione di Verona dirigere la sfida in programma questa sera allo stadio Vigorito tra Benevento e Catanzaro. Due squadre che stanno vivendo un momento diametralmente opposto. I giallorossi campani hanno vinto quattro delle ultime cinque gare e si ritrovano in piena zona playoff, quelli calabresi hanno invece incassato un sonoro 1-6 contro l’Ascoli culminato con l’esonero di Gorgone sostituito da Mignani.

COME ARRIVA IL BENEVENTO

Tutti a disposizione di mister Floro Flores, anche quel Simone Verdi che può essere preziosissimo in corso d’opera. La sensazione è che il trainer giallorosso non cambierà molto rispetto alla vittoriosa gara di Arezzo, con Salvemini al centro dell’attacco e il tandem Lamesta-Okereke alle sue spalle. Occhio, però, a un Cherubini sempre preziosissimo quando chiamato in causa. Maita e Kouan sono le garanzie in mediana, calciatori per caratteristiche complementari. In difesa confermata la coppia Scognamillo-Saio, con Pierozzi e Sernicola terzini.

COME ARRIVA IL CATANZARO

È stata diramata ieri pomeriggio dal nuovo tecnico Michele Mignani la lista dei convocati giallorossi per il match contro il Benevento, crocevia già delicatissimo in chiave salvezza. Rientrano Pogacar, Franck Tchaouna e Loubao, mentre saranno assenti Pecorino e Giovane. Due potenziali titolari. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2, con capitan Iemmello che proverà a trascinare i compagni garantendo quei gol che stanno mancando da diverse settimane. D’Alessandro e Di Francesco potrebbero partire dal primo minuto per aggiungere qualità alla formazione titolare, mentre in difesa intoccabile Antonini. Possibile chance per Dorval, altro calciatore che ha reso meno di quanto la dirigenza si aspettasse.