Roma, Saelemaekers: "Il Porto vorrà fare bene in casa, giochiamo come sappiamo"

vedi letture

L'esterno della Roma Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Porto valido per l’andata dei playoff di Europa League.

Come ci arrivate?

"Per noi sono importanti tutte le partite, oggi sarà dura perché il Porto è una grande squadra e noi dobbiamo giocare come sappiamo. Possiamo fare qualcosa di bello".

Come ti immagini il loro approccio?

"Il Porto ha grande storia e tanti giocatori di qualità. Vorranno fare bene davanti ai loro tifosi, inizieranno forte e noi dobbiamo giocare il nostro calcio come sappiamo".