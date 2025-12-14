Roma, senti il ds del Colonia: "El Mala? Nessuna clausola, cessione a una condizione"

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato di come nella lista delle alternative a Joshua Zirkzee per l'attacco della Roma in vista del mercato di gennaio ci sia finito anche il talento 19enne del Colonia, Said El Mala.

Il direttore sportivo del Colonia, Thomas Kessler, ha parlato della sua possibile partenza ai microfoni di Sport1: "Se abbiamo fissato un prezzo per la partenza di El Mala? No". Il giocatore ha un contratto fino al 2030 senza clausola di uscita, "quindi non c'è motivo di parlarne", ha aggiunto il dirigente.

Per Kessler non è una sorpresa che un giocatore come El Mala sia anche al centro dell'attenzione, così manda un avviso alle pretendenti: "Se un club arrivasse, noi dovremmo pensare se vale la pena prendere questi soldi e reinvestirli per migliorare la squadra nel suo complesso. In quel caso ci penseremo. Ma ad oggi non c'è motivo di farlo".

Il dirigente infine aggiunge: "El Mala ha firmato un contratto molto equo. Abbiamo aumentato lo stipendio. All'interno di questo contratto, Said ha la possibilità di percepire dei bonus, se il Colonia raggiungesse i sui obiettivi". Il giocatore è stato di recente chiamato dal commissario tecnico della Germania, Julien Nagelsmann, a testimonianza della sua crescita in questi mesi.