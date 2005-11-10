Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 novembre

SASSUOLO, AQUILANI ORMAI ESONERATO. BOVE: “HO SEMPRE UN OCCHIO VERSO L’ITALIA” - Una decisione sofferta ma ormai praticamente presa. Il futuro di Alberto Aquilani è sempre più lontano dal Sassuolo, a un passo dall’esonero. Gli ultimi risultati, 1 punto in 6 partite, hanno portato a imboccare una strada che un mese fa nessuno poteva immaginare visto il lavoro iniziato. Nemmeno lo stesso Aqullani, che anche se questa avventura finirà, resta un allenatore emergente con idee e spunti, gli stessi che aveva fatto vedere l’anno scorso nella splendida cavalcata con il Catanzaro. Un’annata con una promozione sfiorata di un soffio.

E dire che la sua prima avventura in serie A era cominciata bene, con la soddisfazione anche di una vittoria contro la Juventus e il pareggio con il Milan. Un Sassuolo con un’identità ben precisa. Dalla sconfitta con il Frosinone la squadra però non ha più saputo reagire denotando una grande fragilità, soprattutto a livello difensivo. Alla fine, come sempre, i risultati hanno fatto la differenza e portato la società ad andare verso un’altra direzione. Domani tutto sarà più chiaro con il Sassuolo che dovrà scegliere il sostituto. Tanti i nomi al vaglio del ds Palmieri: Paulo Sousa, Montella, D’Aversa e Calzona sono profili su cui si sta concentrando l’attenzione del club neroverde che nelle prossime ore farà la sua scelta definitiva.

"Ho scelto di raccontare la mia esperienza perché mi sono sentito fortunato, sono in vita e posso farlo, volevo ridare indietro l'affetto che ho ricevuto, trasformare le difficoltà in qualcosa di utile: vorrei che chiunque veda il documentario trovi energia per le proprie sfide personali, e anche il coraggio di farsi aiutare se necessario": così, parlando nel corso della puntata odierna de La Domenica Sportiva, Edoardo Bove, intervenuto nella nota trasmissione di Rai 2 per presentare il documentario "In un battito", che ripercorre la sua vita.

Segnata da un malore che ha messo a rischio la sua vita, quando era in campo. Ma è questo un ricordo passato: "Certo, gioco in maniera diversa adesso. Mi sono preparato durante questo lungo periodo al rientro in campo, sapevo che avrei trovato difficoltà a livello mentale anche nel rapporto con il mio cuore e il suo battito, a volte c'è la paura di ricordare; anche per questo è stato importante affrontare tutto, fare un percorso interiore che i aiutasse a gestire il tutto. In campo adesso sono tranquillo, ma la differenza l'ha fatta l'aver lavorato con dei professionisti che mi hanno permesso di superare tutto ciò: essere ora in Inghilterra mi rende anche felice, era comunque un sogno che avevo. Però non nascondo di avere un occhio verso l'Italia".

A tal proposito, una nota alla Roma: "Secondo me ha grandissime potenzialità, soprattutto nel campionato italiano in questo momento ha un ritmo molto elevato. Si difende attaccando, ha un gioco quasi asfissiante, a uomo: ho giocato contro Gasperini quando ero in Italia, ricordo bene il tipo di gioco e quanto mettesse in difficoltà gli avversari. Ma che è una Roma positiva non devo certo dirlo io".

Il futuro di Francesco Camarda potrebbe presto tingersi di una nuova maglia, seppur temporaneamente. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il Milan sta valutando con grande attenzione l'ipotesi di cedere in prestito il giovane centravanti durante la prossima sessione invernale di mercato, offrendogli così l'opportunità di trovare la continuità d'impiego necessaria per accelerare il suo percorso di crescita professionale.

Il classe 2008, chiuso nel ruolo di vice-Gonçalo Ramos all'interno della rosa rossonera, ha racimolato finora appena 6 presenze complessive tra campionato ed Europa League, per un minutaggio totale fermo a quota 119 minuti. Troppo poco spazio per mostrare la propria qualità, a discapito di quanto previsto inizialmente da Ruben Amorim nella scelta di tenerlo in rosa.

E quindi? La situazione di stallo ha indotto diversi club tra Serie A e Serie B a muoversi concretamente per sondare il terreno con l'entourage di Camarda, dal Frosinone al Monza, fino a Catanzaro e Pisa che si sono già informate sulla situazione del talento cresciuto nel vivaio del club di via Aldo Rossi. Sicuramente scaldare la panchina non è un'opzione per il resto della stagione.

MANCHESTER UNITED, CARRICK: “NON MI DIMETTERÒ”. MONACO, LIVERPOOL IN PRESSING PER CAMARA - Il Manchester United continua a vivere una stagione complicatissima, ma Michael Carrick non ha alcuna intenzione di abbandonare la panchina dei Red Devils. Dopo il rocambolesco 4-4 contro l'Aston Villa, il tecnico inglese ha escluso categoricamente l'ipotesi di dimissioni, nonostante il deludente diciottesimo posto in Premier League. Interrogato sull'eventualità di lasciare il proprio incarico, Carrick ha risposto senza esitazioni ai microfoni di Sky Sports: "Non succederà".

L'allenatore, 45 anni, ha poi riconosciuto le difficoltà attraversate dalla squadra, capace di conquistare appena una vittoria nelle prime dieci giornate di campionato. "Conoscete la situazione, non abbiamo vinto abbastanza partite. Ma ho tutta l'intenzione di proseguire il lavoro che abbiamo iniziato, ripartendo dai tanti aspetti positivi mostrati oggi, correggendo alcuni errori e tornando a vincere". Il futuro di Lamine Camara potrebbe essere lontano dal Monaco. Il centrocampista senegalese classe 2004, 22 anni, è diventato uno dei nomi più seguiti dai grandi club della Premier League, pronti a contenderselo nelle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dal portale footy-africa.com, il Liverpool avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del giocatore, nel tentativo di anticipare la concorrenza e capire i margini per una possibile operazione. L'interesse dei Reds rappresenta un elemento importante per il futuro del calciatore, anche se al momento non risultano accordi raggiunti con il Monaco.

Il Liverpool, tuttavia, non è l'unica società inglese sulle tracce del centrocampista. Anche Chelsea e Manchester United continuerebbero infatti a monitorarne la situazione, mantenendosi in corsa per un eventuale trasferimento. Una concorrenza che potrebbe rendere particolarmente movimentato il mercato attorno a Camara, considerato un profilo interessante per qualità tecniche, dinamismo e prospettive di crescita. Il Monaco si trova dunque a dover gestire l'attenzione crescente nei confronti di uno dei suoi giovani talenti, mentre dalla Premier League arrivano segnali di un interesse sempre più concreto. Per ora il Liverpool sembra essere il club più attivo nei contatti, ma la presenza di Chelsea e Manchester United lascia aperti diversi scenari. Il futuro di Camara potrebbe diventare uno dei temi più caldi delle prossime finestre di mercato.