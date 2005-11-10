Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 novembre

Alessio Alaimo
autore
Alessio Alaimo
Oggi alle 01:34Serie A
09.11.2026 01:34Serie A
Fonti preferite
Tutte le ultime notizie più importanti della giornata appena trascorsa
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

SASSUOLO, AQUILANI ORMAI ESONERATO. BOVE: “HO SEMPRE UN OCCHIO VERSO L’ITALIA” -   Una decisione sofferta ma ormai praticamente presa. Il futuro di Alberto Aquilani è sempre più lontano dal Sassuolo, a un passo dall’esonero. Gli ultimi risultati, 1 punto in 6 partite, hanno portato a imboccare una strada che un mese fa nessuno poteva immaginare visto il lavoro iniziato. Nemmeno lo stesso Aqullani, che anche se questa avventura finirà, resta un allenatore emergente con idee e spunti, gli stessi che aveva fatto vedere l’anno scorso nella splendida cavalcata con il Catanzaro. Un’annata con una promozione sfiorata di un soffio.

E dire che la sua prima avventura in serie A era cominciata bene, con la soddisfazione anche di una vittoria contro la Juventus e il pareggio con il Milan. Un Sassuolo con un’identità ben precisa. Dalla sconfitta con il Frosinone la squadra però non ha più saputo reagire denotando una grande fragilità, soprattutto a livello difensivo. Alla fine, come sempre, i risultati hanno fatto la differenza e portato la società ad andare verso un’altra direzione. Domani tutto sarà più chiaro con il Sassuolo che dovrà scegliere il sostituto. Tanti i nomi al vaglio del ds Palmieri: Paulo Sousa, Montella, D’Aversa e Calzona sono profili su cui si sta concentrando l’attenzione del club neroverde che nelle prossime ore farà la sua scelta definitiva.

"Ho scelto di raccontare la mia esperienza perché mi sono sentito fortunato, sono in vita e posso farlo, volevo ridare indietro l'affetto che ho ricevuto, trasformare le difficoltà in qualcosa di utile: vorrei che chiunque veda il documentario trovi energia per le proprie sfide personali, e anche il coraggio di farsi aiutare se necessario": così, parlando nel corso della puntata odierna de La Domenica Sportiva, Edoardo Bove, intervenuto nella nota trasmissione di Rai 2 per presentare il documentario "In un battito", che ripercorre la sua vita.

Segnata da un malore che ha messo a rischio la sua vita, quando era in campo. Ma è questo un ricordo passato: "Certo, gioco in maniera diversa adesso. Mi sono preparato durante questo lungo periodo al rientro in campo, sapevo che avrei trovato difficoltà a livello mentale anche nel rapporto con il mio cuore e il suo battito, a volte c'è la paura di ricordare; anche per questo è stato importante affrontare tutto, fare un percorso interiore che i aiutasse a gestire il tutto. In campo adesso sono tranquillo, ma la differenza l'ha fatta l'aver lavorato con dei professionisti che mi hanno permesso di superare tutto ciò: essere ora in Inghilterra mi rende anche felice, era comunque un sogno che avevo. Però non nascondo di avere un occhio verso l'Italia".

A tal proposito, una nota alla Roma: "Secondo me ha grandissime potenzialità, soprattutto nel campionato italiano in questo momento ha un ritmo molto elevato. Si difende attaccando, ha un gioco quasi asfissiante, a uomo: ho giocato contro Gasperini quando ero in Italia, ricordo bene il tipo di gioco e quanto mettesse in difficoltà gli avversari. Ma che è una Roma positiva non devo certo dirlo io".

Il futuro di Francesco Camarda potrebbe presto tingersi di una nuova maglia, seppur temporaneamente. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il Milan sta valutando con grande attenzione l'ipotesi di cedere in prestito il giovane centravanti durante la prossima sessione invernale di mercato, offrendogli così l'opportunità di trovare la continuità d'impiego necessaria per accelerare il suo percorso di crescita professionale.

Il classe 2008, chiuso nel ruolo di vice-Gonçalo Ramos all'interno della rosa rossonera, ha racimolato finora appena 6 presenze complessive tra campionato ed Europa League, per un minutaggio totale fermo a quota 119 minuti. Troppo poco spazio per mostrare la propria qualità, a discapito di quanto previsto inizialmente da Ruben Amorim nella scelta di tenerlo in rosa.

E quindi? La situazione di stallo ha indotto diversi club tra Serie A e Serie B a muoversi concretamente per sondare il terreno con l'entourage di Camarda, dal Frosinone al Monza, fino a Catanzaro e Pisa che si sono già informate sulla situazione del talento cresciuto nel vivaio del club di via Aldo Rossi. Sicuramente scaldare la panchina non è un'opzione per il resto della stagione.

MANCHESTER UNITED, CARRICK: “NON MI DIMETTERÒ”. MONACO, LIVERPOOL IN PRESSING PER CAMARA -  Il Manchester United continua a vivere una stagione complicatissima, ma Michael Carrick non ha alcuna intenzione di abbandonare la panchina dei Red Devils. Dopo il rocambolesco 4-4 contro l'Aston Villa, il tecnico inglese ha escluso categoricamente l'ipotesi di dimissioni, nonostante il deludente diciottesimo posto in Premier League. Interrogato sull'eventualità di lasciare il proprio incarico, Carrick ha risposto senza esitazioni ai microfoni di Sky Sports: "Non succederà".

L'allenatore, 45 anni, ha poi riconosciuto le difficoltà attraversate dalla squadra, capace di conquistare appena una vittoria nelle prime dieci giornate di campionato. "Conoscete la situazione, non abbiamo vinto abbastanza partite. Ma ho tutta l'intenzione di proseguire il lavoro che abbiamo iniziato, ripartendo dai tanti aspetti positivi mostrati oggi, correggendo alcuni errori e tornando a vincere".  Il futuro di Lamine Camara potrebbe essere lontano dal Monaco. Il centrocampista senegalese classe 2004, 22 anni, è diventato uno dei nomi più seguiti dai grandi club della Premier League, pronti a contenderselo nelle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dal portale footy-africa.com, il Liverpool avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del giocatore, nel tentativo di anticipare la concorrenza e capire i margini per una possibile operazione. L'interesse dei Reds rappresenta un elemento importante per il futuro del calciatore, anche se al momento non risultano accordi raggiunti con il Monaco.

Il Liverpool, tuttavia, non è l'unica società inglese sulle tracce del centrocampista. Anche Chelsea e Manchester United continuerebbero infatti a monitorarne la situazione, mantenendosi in corsa per un eventuale trasferimento. Una concorrenza che potrebbe rendere particolarmente movimentato il mercato attorno a Camara, considerato un profilo interessante per qualità tecniche, dinamismo e prospettive di crescita. Il Monaco si trova dunque a dover gestire l'attenzione crescente nei confronti di uno dei suoi giovani talenti, mentre dalla Premier League arrivano segnali di un interesse sempre più concreto. Per ora il Liverpool sembra essere il club più attivo nei contatti, ma la presenza di Chelsea e Manchester United lascia aperti diversi scenari. Il futuro di Camara potrebbe diventare uno dei temi più caldi delle prossime finestre di mercato.

Articoli correlati

Immagine news 1
Lens, Ganiou scatena un'asta di mercato: Man. City e Tottenham sfidano Dortmund e Lipsia
Immagine news 2
Barcellona, possibile rinforzo a gennaio per la difesa: c'è Colwill, piace sempre Bastoni
Immagine news 3
Liverpool, rinnovo in salita per il talento Ngumoha. Sull'inglese c'è anche il Bayern

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
01:34 Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 novembre
Immagine news 2
00:30 Serie ATMW
TMWGasperini lo sa: "Se fai bene a Roma c'è un risalto maggiore che a Bergamo"
Immagine news 3
00:24 Serie A
Di Canio sulla Juventus: "Manca sempre qualcosa, difetto strutturale dall'anno scorso"
Immagine news 4
00:23 Serie A
Esposito: "Se non segni per 3 gare, sei scarso. Sei fai 2 gol di fila, sei forte. Io penso al mio"
Immagine news 5
00:15 Serie A
Atalanta, Krstovic l'anno scorso 11 gol: "Sono a 8, ma ne voglio fare di più"
Immagine news 6
00:08 Serie A
Carnesecchi: "Stimo tantissimo Juric, rispecchia la mia immagine per grinta e passione"
Ieri
Immagine news 7
23:59 Serie A
Carlos Augusto: "Dimostrato quello che vogliamo fare. Felice per la chiamata del Brasile"
Immagine news 8
23:59 Serie ALive TMW
Live TMWJuventus, Kalulu: "Il tocco con la mano di Joao Mario era netto. Strano non abbiano fischiato"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
L’Inter annienta il Como. Chivu, che lezione a Fabregas! Milan ok, ma serve un attaccante (Tresoldi?). Juve stop con la Viola, manca un rigore. Allegri incassa la fiducia e Napoli ribolle. Via Lucca e Lang
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, il recap dei risultati dell'11° turno e la classifica prima della sosta
Immagine top news n.1 Fiorentina due volte avanti e due volte ripresa dalla Juventus. Spalletti duro nel post match
Immagine top news n.2 Fabregas si inchina a Chivu, quest'Inter è (ancora) troppo forte per il Como
Immagine top news n.3 Bremer miglior marcatore è la cartina di tornasole delle difficoltà della Juventus
Immagine top news n.4 Buona la nona, ma il Woltemade della Juve è ancora un parente del Woltemessi di Stoccarda
Immagine top news n.5 Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle: Pellegrino come Bati, Woltemade batte un colpo
Immagine top news n.6 Fiorentina e Juventus come due pugili che non vanno al tappeto: 2-2 spettacolare al Franchi
Immagine top news n.7 Inter-Como 2-0, le pagelle: Chivu porta a spasso Fabregas. Un Thuram così non si ferma
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
Immagine news podcast n.3 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.4 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, c'è bisogno di una reazione. ADL intervenuto tardi"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 novembre
Immagine box news Serie A Gasperini lo sa: "Se fai bene a Roma c'è un risalto maggiore che a Bergamo"
Immagine box news Serie A Di Canio sulla Juventus: "Manca sempre qualcosa, difetto strutturale dall'anno scorso"
Immagine box news Serie A Esposito: "Se non segni per 3 gare, sei scarso. Sei fai 2 gol di fila, sei forte. Io penso al mio"
Immagine box news Serie A Atalanta, Krstovic l'anno scorso 11 gol: "Sono a 8, ma ne voglio fare di più"
Immagine box news Serie A Carnesecchi: "Stimo tantissimo Juric, rispecchia la mia immagine per grinta e passione"
Serie B
Immagine box news Serie B Vicenza ko contro la Cremonese. Marchizza non sente ragioni: "Non siamo stati all’altezza"
Immagine box news Serie B Tutino torna a essere decisivo per la Sampdoria: "Il calcio, però, non consente di adagiarsi"
Immagine box news Serie B Il Vicenza esce dal campo tra fischi e insulti. La panchina di Gallo adesso traballa
Immagine box news Serie B Sampdoria, con l'allenatore esperto arrivano punti. E non è frutto del caso
Immagine box news Serie B Cremonese, Pecchia soddisfatto: "Una partita bella, giocata con grande maturità"
Immagine box news Serie B Carrarese, la rabbia di Oliana: "Percezione del pericolo diversa dalla realtà. E non va bene"
Serie C
Immagine box news Serie C Savoia, la classifica non decolla. Ma il Ds non pensa al mercato: "Discorso troppo futuribile"
Immagine box news Serie C Barletta, Paci e il mercato: "Non è il momento di parlarne, prima c'è da uscire dalla zona playout"
Immagine box news Serie C "Col cuore"...e con l'esperienza di Lamanna. La Folgore Caratese fa miracolo in nove uomini
Immagine box news Serie C Serie C, si chiude la domenica della 13ª giornata. Volano Treviso e Ospitaletto, la Pianese batte il Perugia
Immagine box news Serie C Nervi tesi in Folgore Caratese-Carpi. Cassani si gioca la panchina e i lombardi sono in nove
Immagine box news Serie C Serie C, i parziali della 13ª giornata: Pianese avanti sul Perugia. Nel Girone A sorride il Treviso
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, con il pareggio tra Lazio e Napoli Women si chiude la 6ª giornata
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, poker alla Ternana: Hurtig trascina le viola al quarto posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, successo di misura del Parma sul Como Women: decide Distefano
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, si chiude la sesta giornata: tre le gare in programma
Immagine box news Calcio femminile Inter Women, Sassarini dopo il derby: "Vincere è speciale, ora pensiamo al Manchester City"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 novembre 2008, Milito giustizia la Reggina con una tripletta. Sculli cala il poker
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio