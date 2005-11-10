Roma straripante: 2-5 all’Udinese. Ora la testa può andare a Manchester

Una Roma straripante travolge l’Udinese e chiude virtualmente i conti già nel primo tempo, con quattro reti in appena 28 minuti: Cristante apre le marcature al 10’, poi Mora, Malen e Ndicka calano il poker. Nella ripresa i friulani provano a riaprire la partita con Zaniolo e Palma, ma nel finale Ghilardi, al primo gol in Serie A, mette definitivamente il sigillo sul 2-5.

Roma, abbattuta l’Udinese. Ora c’è subito il Manchester

Nel post partita, Gian Piero Gasperini ha elogiato la prestazione della squadra, sottolineando quanto di buono mostrato dai suoi ragazzi in avvio di gara: “Primo tempo di grande qualità. Udine è sempre un campo ostico e difficile, è una squadra che ora oggettivamente è in difficoltà ma spesso sa come metterti in difficoltà e ci ha aiutato ovviamente aver fatto una prestazione di assoluto livello”. Il tecnico si è poi soffermato sui due gol incassati nella ripresa, analizzando gli episodi che hanno rischiato di rimettere in discussione una partita ormai indirizzata: “Sul primo gol è scappata un po' la palla, mentre il secondo invece poteva essere un brutto segnale di spina staccata”.

Un successo importante anche in vista del prossimo impegno europeo: la Roma si avvicina nel migliore dei modi alla trasferta di Old Trafford, dove martedì affronterà il Manchester United nel big match di Champions League.

Roma, i numeri del match contro l’Udinese

A certificare la superiorità della Roma ci sono anche i numeri della partita. I giallorossi hanno chiuso con 14 tiri totali contro gli 11 dell'Udinese, centrando lo specchio della porta in nove occasioni, tre in più rispetto ai friulani. La squadra di Gasperini ha inoltre gestito maggiormente il possesso palla (54% contro il 46%), completando 504 passaggi con una precisione dell'85%. L'Udinese, invece, ha provato a sfruttare soprattutto i calci piazzati, conquistando sette corner contro i quattro della Roma.