Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Virtus Entella, Chiappella: "Dal gol subito è stata una brutta partita"

autore
Andrea Scozzafava
Oggi alle 23:12Serie B
autore Andrea Scozzafava
31.10.2026 23:12Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

"Avevamo approcciato bene la partita, disputando un ottimo primo scorcio di gara con buon pressing e le giuste distanze. Purtroppo ci siamo innervositi e abbiamo perso lucidità dopo lo svantaggio".Il tecnico della Virtus Entella, Andrea Chiappella, analizza così la sconfitta per 2-0 rimediata al "Ferraris" nel derby ligure contro la Sampdoria. "Dispiace per i tifosi che ci hanno seguito non essere riusciti a reagire come avremmo dovuto — prosegue l'allenatore biancoceleste —. Dal gol in poi è stata una brutta partita da parte nostra".

Senza usare giri di parole, Chiappella torna sugli episodi chiave del match di Genova: "Eravamo riusciti a creare i presupposti per sbloccare il match, soprattutto sui calci piazzati. Abbiamo lottato e ci abbiamo provato fino alla fine, ma in modo inefficace. L'esito di questi novanta minuti ci lascia anche ulteriori preoccupazioni legate alla perdita di alcuni giocatori. Accettiamo il verdetto del campo e in settimana analizzeremo tutto, ma dovremo voltare subito pagina".

Articoli correlati

Immagine news 1
Sampdoria-Entella 2-0, le pagelle: Begic scatenato, Tiritiello sfortunato
Immagine news 2
Serie B, la Sampdoria scaccia i fantasmi: 2-0 all'Entella, via dall'ultimo posto
Immagine news 3
Serie B, Sampdoria avanti 2-0 sull'Entella al 45'. Primo gol per il 2008 Mezzotero

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
23:12 Serie B
Virtus Entella, Chiappella: "Dal gol subito è stata una brutta partita"
Immagine news 2
22:34 Serie B
Empoli-Juve Stabia, i convocati di De Giorgio: tre gli indisponibili
Immagine news 3
22:19 Serie B
Cremonese, Lordkipanidze: "Giocare allo Zini è un'emozione unica"
Immagine news 4
22:05 Serie B
Sampdoria-Entella 2-0, le pagelle: Begic scatenato, Tiritiello sfortunato
Immagine news 5
21:49 Serie B
Modena, Galloppa: "Orgoglioso dei ragazzi, punto che dà continuità"
Immagine news 6
21:34 Serie B
Serie B, la Sampdoria scaccia i fantasmi: 2-0 all'Entella, via dall'ultimo posto
Immagine news 7
21:23 Serie B
Padova, Calabro: "Fare punti contro questo Catanzaro non era semplice"
Immagine news 8
21:18 Serie B
Catanzaro, Mignani: "Meritavamo di vincere, mi è piaciuto l'atteggiamento"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Chivu cosa hai combinato? Un derby senza la vera Inter. E se Cardinale avesse ragione? Ci sono tracce di scudetto in questo Milan. Gasp ha costruito una macchina da gol.. Palladino l'incompreso
Primo piano
Immagine top news n.0 Gioia Cardinale dopo Milan-Inter: "Mi viene da piangere, la migliore serata. Ci costruiremo sopra"
Immagine top news n.1 Milan-Inter 3-1, le pagelle: Moreira da fenomeno, come Modric. Chivu, ma le punte?
Immagine top news n.2 Udinese, Runjaic sempre più a rischio. Zanetti e D'Aversa alternative credibili
Immagine top news n.3 La Roma fa vedere le streghe all'Udinese: manita giallorossa (2-5), notte fonda per i friulani
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti: "Carnevali perfetto. Fiducia del club? Domanda un po' provocatoria"
Immagine top news n.5 Il Bologna vince ancora, Palladino: "Io sottovalutato? Sinceramente non lo penso"
Immagine top news n.6 Lazio, Gattuso: "Obiettivo 40 punti. Lo dicono anche i miei giocatori, forse mi prendono in giro"
Immagine top news n.7 Milan, Cardinale: "Ho guardato tutti i giocatori negli occhi: vogliono vincere"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.4 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Moreira dimostra perché il Milan ha speso tanti soldi per lui. A differenza di Ramos
Immagine box news Serie A Milan, Musah: "Rabiot non voleva tirare sul gol. È la notte più bella dell'anno"
Immagine box news Serie A Inter, Barella: "Approccio problema evidente per noi. Essere i più forti non basta"
Immagine box news Serie A Inter, Barella: "Dobbiamo migliorare l'approccio, non si può andare sempre sottto"
Immagine box news Serie A Milan, Amorim: "Non so se lo Scudetto sia possibile, bisogna essere onesti con i tifosi"
Immagine box news Serie A Gioia Cardinale dopo Milan-Inter: "Mi viene da piangere, la migliore serata. Ci costruiremo sopra"
Serie B
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella: "Dal gol subito è stata una brutta partita"
Immagine box news Serie B Empoli-Juve Stabia, i convocati di De Giorgio: tre gli indisponibili
Immagine box news Serie B Cremonese, Lordkipanidze: "Giocare allo Zini è un'emozione unica"
Immagine box news Serie B Sampdoria-Entella 2-0, le pagelle: Begic scatenato, Tiritiello sfortunato
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa: "Orgoglioso dei ragazzi, punto che dà continuità"
Immagine box news Serie B Serie B, la Sampdoria scaccia i fantasmi: 2-0 all'Entella, via dall'ultimo posto
Serie C
Immagine box news Serie C Reggiana, Cavaliere: "Il paragone con Pio Esposito mi onora, che emozione il gol"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, preso Salvatore Boccia: contratto annuale per il difensore
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser dopo il successo sulla Samb: "Bisognava ripartire e non era semplice"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati delle 17:30: vince l'Alcione, pari tra Perugia Grosseto
Immagine box news Serie C Salernitana, Di Bari: "Le squadre forti non guardano oltre l'impegno di settimana in settimana"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati al 45': Alcione e Picerno avanti, il Guidonia vince ma è in dieci
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
31 ottobre 2004, il Messina vince il derby dello stretto. Gol decisivo di Di Napoli
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano