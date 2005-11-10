Virtus Entella, Chiappella: "Dal gol subito è stata una brutta partita"

"Avevamo approcciato bene la partita, disputando un ottimo primo scorcio di gara con buon pressing e le giuste distanze. Purtroppo ci siamo innervositi e abbiamo perso lucidità dopo lo svantaggio".Il tecnico della Virtus Entella, Andrea Chiappella, analizza così la sconfitta per 2-0 rimediata al "Ferraris" nel derby ligure contro la Sampdoria. "Dispiace per i tifosi che ci hanno seguito non essere riusciti a reagire come avremmo dovuto — prosegue l'allenatore biancoceleste —. Dal gol in poi è stata una brutta partita da parte nostra".

Senza usare giri di parole, Chiappella torna sugli episodi chiave del match di Genova: "Eravamo riusciti a creare i presupposti per sbloccare il match, soprattutto sui calci piazzati. Abbiamo lottato e ci abbiamo provato fino alla fine, ma in modo inefficace. L'esito di questi novanta minuti ci lascia anche ulteriori preoccupazioni legate alla perdita di alcuni giocatori. Accettiamo il verdetto del campo e in settimana analizzeremo tutto, ma dovremo voltare subito pagina".