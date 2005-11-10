Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Torna Liberali, il Como ritrova una pedina. Fabregas esulta, poi chiarisce il caso Kean

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:15Serie A
01.11.2026 07:15Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dove eravamo rimasti? Il Como brama la quinta vittoria di fila dopo aver matato Fiorentina, Manchester United, Sassuolo e Torino, oggi di ritorno al Sinigaglia per ospitare il Venezia, alla disperata ricerca di punti e a -4 dalla zona salvezza. Tuttavia, dopo aver sorpreso il Napoli al "Penzo" con l'effetto Davide Nicola in panchina (vinto 1-0), i lagunari ormai da due gare di fila (tra Genoa e Inter) non riescono a rosicchiare posizioni in classifica. Intanto Cesc Fabregas ritrova parzialmente il sorriso.

Cos'è successo nelle ultime ore

Un po' di tutto. Ma prima la buona notizia, o secondo il tecnico del Como la "grande" notizia: Mattia Liberali è di nuovo a disposizione. Aveva patito un infortunio muscolare proprio a bordo campo al Sinigaglia, nell'ottica di fare il suo debutto in Champions League contro il Manchester United undici giorni fa, prima dello stop. Saltate due partite, finalmente il classe 2007 è tornato nell'elenco dei convocati per la sfida casalinga con il Venezia e chissà se Fabregas gli darà una possibilità per tornare subito in pista. Magari per ritrovare quelle sensazioni positive vissute al Franchi, per il suo primo gol in Serie A in carriera.

Mistero Addai

Nemmeno cinque giorni fa Jayden Addai usciva dal prato dell'Olimpico Grande Torino per imboccare i tunnel e dirigersi verso lo spogliatoio a 20 minuti dal suo ingresso in campo al posto di Perrone. Poi lo shock: "Contro il Torino si è visto anche nell’azione in cui ha provato a fare il dribbling e poi il cross con il destro: lì si è fatto male e abbiamo dovuto sostituirlo. Jayden è tristissimo, perché ha tantissima voglia di fare bene e di giocare. Mi dispiace per lui", ha spiegato Fabregas. L'entità dell'infortunio non è stata chiarita, tantomeno i tempi di recupero, ma l'esterno olandese è un caso delicato perché rientrava da più di sette mesi di stop per un infortunio al tendine d'Achille.

Chiarimento sul caso Kean

Il trattamento nel centro specializzato di Barcellona per risolvere la contusione alla tibia riportata con l'Italia nell'ultima pausa nazionali ha impedito a Moise Kean di giocare 6 partite ed è destinato a saltarne altrettante, dato che il rientro è previsto per inizio dicembre. Fabregas, tuttavia, ha voluto chiarire le ipotesi di un rischio azzardato preso dal Como per l'ingaggio di un giocatore con un problema cronico alla stessa zona interessata che lo aveva messo fuori causa alla Fiorentina per diverso tempo. "Quando è arrivato abbiamo fatto degli esami molto approfonditi, anche più di quelli che facciamo normalmente, perché sapevamo che poteva avere qualche problemino del passato", ha confidato il tecnico catalano. "Abbiamo analizzato tutto e il corpo medico ha dato luce verde. Quello che è successo adesso è una cosa nuova".

"Non abbiamo comprato un giocatore rotto"

Allora com'è nato l'infortunio? "Ha preso una botta contro il Belgio, non stava bene, lo ha comunicato, però ha continuato a giocare. Quando è tornato abbiamo fatto gli esami e abbiamo visto qualcosa di nuovo che prima non esisteva", ha precisato Fabregas sul colpo preso dall'attaccante classe 2000 con gli Azzurri di Roberto Mancini. "Abbiamo provato inizialmente un trattamento più conservativo, poi abbiamo provato a farlo tornare in campo ma non si sentiva bene e abbiamo deciso di fare qualcosa in più per trovare una soluzione", il percorso svolto dallo staff medico lariano. Ma Fabregas ha sottolineato il concetto: "Non abbiamo comprato un giocatore rotto".

Articoli correlati

Immagine news 1
Como, non c'è pace: si fa male pure Liberali. Almeno Kean può tornare a breve
Immagine news 2
Liberali ha esordito da titolare con il Como in Serie A, può fare il bis anche in Champions
Immagine news 3
Como, Liberali incanta: gli osservatori della Nazionale lo seguono. Mancini suo estimatore

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:00 Serie A
Condò: "Inter, scarso apporto dai nuovi. Avrei voluto chiedere a Chivu di Spence"
Immagine news 2
08:55 Serie ATMW
TMWIl caso Diego Moreira e un assist vincente alle multiproprietà internazionali
Immagine news 3
08:53 Serie A
Inter, Thuram non incide nel derby: il francese non segna al Milan dal 2024
Immagine news 4
08:45 Serie A
Inter, Zenga difende Martinez nel derby: "Il portiere c'entra poco sul 3-1 del Milan"
Immagine news 5
08:38 Serie A
Cardinale: "Riporteremo il Milan al vertice del mondo. Pulisic? E' Capitan America"
Immagine news 6
08:30 Serie ATMW
TMWAnguissa si è ripreso il Napoli. Proprio mentre la Juventus fiuta il colpo
Immagine news 7
08:22 Serie ATMW
TMWNove acquisti contro due: in estate non c'è stato confronto fra Juventus e Napoli
Immagine news 8
08:15 Serie A
Capello: "Mi sarei aspettato di più da Spalletti in tutti i sensi. Ma manca il DNA Juve"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Chivu cosa hai combinato? Un derby senza la vera Inter. E se Cardinale avesse ragione? Ci sono tracce di scudetto in questo Milan. Gasp ha costruito una macchina da gol.. Palladino l'incompreso
Primo piano
Immagine top news n.0 Il caso Diego Moreira e un assist vincente alle multiproprietà internazionali
Immagine top news n.1 Cardinale: "Riporteremo il Milan al vertice del mondo. Pulisic? E' Capitan America"
Immagine top news n.2 Anguissa si è ripreso il Napoli. Proprio mentre la Juventus fiuta il colpo
Immagine top news n.3 Modric: "Sto bene al Milan. Sono rimasto per aiutare la squadra e i più giovani a crescere"
Immagine top news n.4 Milan-Inter non è stato un derby sulle punte: per Thuram è una novità, per Ramos no
Immagine top news n.5 Io Allegri la giocherei così. Ispirazione De Rossi, uno in più in mezzo e Hojlund con un assistente
Immagine top news n.6 Io Spalletti la giocherei così. Cross dal fondo banditi e un’idea controintuitiva: giocarla alla Allegri
Immagine top news n.7 L'ennesimo derby vinto dal Milan: Moreira condanna l'Inter alla prima sconfitta in Serie A
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.4 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Condò: "Inter, scarso apporto dai nuovi. Avrei voluto chiedere a Chivu di Spence"
Immagine box news Serie A Il caso Diego Moreira e un assist vincente alle multiproprietà internazionali
Immagine box news Serie A Inter, Thuram non incide nel derby: il francese non segna al Milan dal 2024
Immagine box news Serie A Inter, Zenga difende Martinez nel derby: "Il portiere c'entra poco sul 3-1 del Milan"
Immagine box news Serie A Cardinale: "Riporteremo il Milan al vertice del mondo. Pulisic? E' Capitan America"
Immagine box news Serie A Anguissa si è ripreso il Napoli. Proprio mentre la Juventus fiuta il colpo
Serie B
Immagine box news Serie B Sampdoria, la prima vittoria di D'Angelo vale ossigeno: al di là dell'emergenza infortuni
Immagine box news Serie B Modena, Imputato: "Peccato per la beffa finale, ma è importante aver dato continuità"
Immagine box news Serie B Serie B, il programma di oggi: il Palermo cerca la fuga, Ascoli e Pisa inseguono
Immagine box news Serie B La prima volta di Mezzotero: il 2008 della Samp a segno nel derby contro l'Entella
Immagine box news Serie B Serie B, Palermo-Vicenza: la corazzata di Inzaghi tenta la prima fuga stagionale
Immagine box news Serie B Serie B, Empoli-Juve Stabia, al Castellani in palio importanti punti salvezza
Serie C
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini: "Stanco di sentire che le delusioni debbano dare una carica in più"
Immagine box news Serie C Spezia, Turati: "Chi vince sempre soggetto a critiche. E sulle polemiche arbitrali..."
Immagine box news Serie C Serie C, il programma della domenica: Spezia e Potenza cercano l'allungo
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè: "Primo tempo brutto, troppi infortuni. Valutiamo il cambio modulo"
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini: "Dobbiamo marcare il territorio e dimostrare chi vogliamo essere"
Immagine box news Serie C Reggiana, Cavaliere: "Il paragone con Pio Esposito mi onora, che emozione il gol"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
1 novembre 1997, la Lazio domina il derby in dieci contro undici per 84 minuti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano