Torna Liberali, il Como ritrova una pedina. Fabregas esulta, poi chiarisce il caso Kean

Dove eravamo rimasti? Il Como brama la quinta vittoria di fila dopo aver matato Fiorentina, Manchester United, Sassuolo e Torino, oggi di ritorno al Sinigaglia per ospitare il Venezia, alla disperata ricerca di punti e a -4 dalla zona salvezza. Tuttavia, dopo aver sorpreso il Napoli al "Penzo" con l'effetto Davide Nicola in panchina (vinto 1-0), i lagunari ormai da due gare di fila (tra Genoa e Inter) non riescono a rosicchiare posizioni in classifica. Intanto Cesc Fabregas ritrova parzialmente il sorriso.

Cos'è successo nelle ultime ore

Un po' di tutto. Ma prima la buona notizia, o secondo il tecnico del Como la "grande" notizia: Mattia Liberali è di nuovo a disposizione. Aveva patito un infortunio muscolare proprio a bordo campo al Sinigaglia, nell'ottica di fare il suo debutto in Champions League contro il Manchester United undici giorni fa, prima dello stop. Saltate due partite, finalmente il classe 2007 è tornato nell'elenco dei convocati per la sfida casalinga con il Venezia e chissà se Fabregas gli darà una possibilità per tornare subito in pista. Magari per ritrovare quelle sensazioni positive vissute al Franchi, per il suo primo gol in Serie A in carriera.

Mistero Addai

Nemmeno cinque giorni fa Jayden Addai usciva dal prato dell'Olimpico Grande Torino per imboccare i tunnel e dirigersi verso lo spogliatoio a 20 minuti dal suo ingresso in campo al posto di Perrone. Poi lo shock: "Contro il Torino si è visto anche nell’azione in cui ha provato a fare il dribbling e poi il cross con il destro: lì si è fatto male e abbiamo dovuto sostituirlo. Jayden è tristissimo, perché ha tantissima voglia di fare bene e di giocare. Mi dispiace per lui", ha spiegato Fabregas. L'entità dell'infortunio non è stata chiarita, tantomeno i tempi di recupero, ma l'esterno olandese è un caso delicato perché rientrava da più di sette mesi di stop per un infortunio al tendine d'Achille.

Chiarimento sul caso Kean

Il trattamento nel centro specializzato di Barcellona per risolvere la contusione alla tibia riportata con l'Italia nell'ultima pausa nazionali ha impedito a Moise Kean di giocare 6 partite ed è destinato a saltarne altrettante, dato che il rientro è previsto per inizio dicembre. Fabregas, tuttavia, ha voluto chiarire le ipotesi di un rischio azzardato preso dal Como per l'ingaggio di un giocatore con un problema cronico alla stessa zona interessata che lo aveva messo fuori causa alla Fiorentina per diverso tempo. "Quando è arrivato abbiamo fatto degli esami molto approfonditi, anche più di quelli che facciamo normalmente, perché sapevamo che poteva avere qualche problemino del passato", ha confidato il tecnico catalano. "Abbiamo analizzato tutto e il corpo medico ha dato luce verde. Quello che è successo adesso è una cosa nuova".

"Non abbiamo comprato un giocatore rotto"

Allora com'è nato l'infortunio? "Ha preso una botta contro il Belgio, non stava bene, lo ha comunicato, però ha continuato a giocare. Quando è tornato abbiamo fatto gli esami e abbiamo visto qualcosa di nuovo che prima non esisteva", ha precisato Fabregas sul colpo preso dall'attaccante classe 2000 con gli Azzurri di Roberto Mancini. "Abbiamo provato inizialmente un trattamento più conservativo, poi abbiamo provato a farlo tornare in campo ma non si sentiva bene e abbiamo deciso di fare qualcosa in più per trovare una soluzione", il percorso svolto dallo staff medico lariano. Ma Fabregas ha sottolineato il concetto: "Non abbiamo comprato un giocatore rotto".