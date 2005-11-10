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Torino, una retroguardia da Nazionale con un solo clean-sheet. Abate: “Ma senza quei regali…”

Emanuele Pastorella
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Emanuele Pastorella
Oggi alle 07:45Serie A
01.11.2026 07:45Serie A
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Perri vola in Nazionale, il Toro ritrova una difesa tutta di convocati: contro il Frosinone Abate cerca riscatto e punti per restare agganciato alla zona Europa
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

All’appello mancava soltanto il portiere, adesso pure Perri è stato richiamato dal suo commissario tecnico. Così, ora il Toro ha un’intera retroguardia in Nazionale, aspettando ovviamente di vedere le convocazioni per la prossima tornata di gare internazionali. Spulciando quelle della scorsa pausa, però, si vede l’en plein di tutto il reparto, tanto che il tecnico Abate si ritrovò senza difesa per tre settimane (quasi) intere. Ad oggi ha eletto a titolare il terzetto formato da Coco, Ismajli e Comuzzo, colonne rispettivamente di Guinea Equitoriale, Albania e Italia U21.

I due svizzeri Comert e Rodriguez hanno perso terreno nel Toro ma restano punti fermi della selezione elvetica, anche se l’ex Milan e Betis in questo periodo è fermo per problemi muscolari e con ogni probabilità resterà al Filadelfia per curarsi. E pure i due portieri di riserva, Mascardi e Siviero, erano partiti per raggiungere i ritiri delle selezioni azzurre U21 e U20. Ora Abate saluterà anche Perri, il ct Ancelotti lo ha richiamato nella Seleçao dopo un anno e mezzo di attesa. Il prossimo 10 dicembre l’estremo difensore spegnerà 29 candeline, il regalo che vuol farsi è l’esordio assoluto nella nazionale maggiore del Brasile: ci proverà il 14 e il 17 novembre nelle due amichevoli contro Giappone e Singapore.

Prima di partire, però, Perri ha l’obiettivo di migliorare il suo score con il Toro. I 14 gol subiti nelle prime nove giornate di campionato non rappresentano un risultato soddisfacente, men che meno l’unico clean-sheet collezionato in questo inizio di avventura in Italia lo scorso 19 ottobre sul campo del Parma. "La squadra mi dà la sensazione di solidità, se non avessimo commesso quei 4 o 5 errori individuali banali saremmo stati in linea" ha commentato Abate sui numeri difensivi della sua squadra. Oggi a Frosinone sarà un vero e proprio crash test, i neopromossi ciociari viaggiano all’incredibile media di 2,44 gol fatti a partita e soltanto nelle ultime tre giornate ne hanno realizzati 13. Nel Toro mancherà con ogni probabilità Cacciamani, sostituito da uno tra Patterson e Aboukhlal, e non ci sarà nemmeno Mandragora, ma là davanti potrà andare all’assalto con i soliti Vlasic, Adams e Simeone. E poi si cercherà di rialzare il muro difensivo con una retroguardia tutta di nazionali: Abate vuole il riscatto dopo il tonfo contro il Como, in caso di risultato positivo rimarrebbe a contatto con la zona Europa.

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