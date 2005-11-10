Gioia Cardinale dopo Milan-Inter: "Mi viene da piangere, la migliore serata. Ci costruiremo sopra"
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 23:17Serie A
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31.10.2026 23:17Serie A
Lasciando lo stadio di San Siro dopo il 3-1 del Milan sull'Inter, il numero uno del Milan è stato intercettato in zona mista: "Una notte incredibile"
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"Una notte incredibile". Si fa sentire Gerry Cardinale, proprietario del Milan, dopo la vittoria per 3-1 nel derby contro l'Inter che riaccende le ambizioni rossonere in campionato. "Ogni tre giorni a giocare una partita, superando gli infortuni, riavendo la nostra squadra al completo... E guardate questi ragazzi, questi ragazzi sono dei vincenti", le parole del numero uno rossonero a Telelombardia nell'immediato post gara di San Siro.
"Mi viene da piangere. È fantastico. La migliore serata. Ci costruiremo sopra", ha poi concluso lo stesso Cardinale in zona mista prima di lasciare lo stadio. Il quale - in attesa degli altri risultati della 10^ giornata - si ritrova al quarto posto in classifica con 21 punti.
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