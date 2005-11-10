Serie C, i risultati delle 17:30: vince l'Alcione, pari tra Perugia Grosseto

Si sono concluse le gare delle 17.30 dell'undicesima giornata di Serie C, con due vittorie esterne e tre pareggi nei tre gironi. Nel Girone A, l'Alcione Milano supera 3-1 la Giana Erminio grazie alle reti di Lopes, Rolfini e Pirola. Inutile per i padroni di casa il gol di Zanchetta. Nel Girone B, il Perugia strappa un pareggio per 1-1 sul campo del Guidonia. I padroni di casa passano con Ferrari, ma restano in dieci per l'espulsione di Borghini. Al 72' Sabbatani firma il pareggio degli umbri. Finisce 2-2 anche tra Vado e Grosseto, con Andreoli che ristabilisce l'equilibrio nella ripresa. Nel Girone C, il Picerno espugna il campo della Cavese per 2-1 grazie alle reti di Pugliese e Abreu. Alberti accorcia al 93', ma non basta. Termina senza reti, invece, Barletta-Monopoli.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:

SERIE C - 12ª GIORNATA

GIRONE A

AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2

27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)

Sabato 31 ottobre

Ospitaletto-Trento 0-0

Giana Erminio-Alcione Milano 1-3

12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)

Domenica 1 novembre

Ore 12:30 - Folgore Caratese-Union Brescia

Ore 14:30 - Cittadella-Treviso

Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Lecco

Ore 17:30 - Carpi-Renate

Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo

Lunedì 2 novembre

Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli

Ore 20:30 - Novara-Desenzano

La classifica del Girone A: Cittadella 27, Trento* 24, Brescia 22, Arzignano 20, Ospitaletto* 19, Treviso 19, Alcione Milano* 18, AlbinoLeffe* 17, Pergolettese* 17, Lecco 14, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio* 11, Novara 10, Dolomiti Bellunesi 10, Juventus U23 10, Folgore Caratese 7, Renate 5.

GIRONE B

Reggiana-Sambenedettese 2-0

50' Cavaliere, 60' Portanova

Sabato 31 ottobre

Pescara-Torres 0-0

Guidonia-Perugia 1-1

11' Ferrari (G), 72' Sabbatani (P)

Vado-Grosseto 2-2

11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V), 68' Andreoli (G)

Domenica 1 novembre

Ore 14:30 - Gubbio-Vis Pesaro

Ore 14:30 - Ravenna-Pineto

Ore 15:00 - Spezia-Atalanta U23

Ore 17:30 - Campobasso-Forlì

Ore 17:30 - Latina-Pianese

Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare

La classifica del Girone B: Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto* 23, Reggiana* 20, Pescara* 19, Torres* 19, Guidonia* 17, Perugia* 17, Vado* 16, Livorno 16, Atalanta U23 15, Campobasso 15, Latina 14, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese* 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4.

GIRONE C

Sabato 31 ottobre

Audace Cerignola-Catania 1-0

56' Boccadamo (A)

Bari-Scafatese 1-1

9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).

Giugliano-Casertana 1-0

9' Esposito (G).

Sorrento-Altamura 1-2

31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A), 60' Curcio rig. (A)

Barletta-Monopoli 0-0

Cavese-Picerno 1-2

17' Pugliese (P), 38' Abreu (P), 93' Alberti (C)

Domenica 1 novembre

Ore 12:30- Cosenza-Inter U23

Ore 14:30 - Salernitana-Savoia

Ore 17:30 - Potenza-Crotone

Lunedì 2 novembre

Ore 20:30 - Casarano-Foggia

La classifica del Girone C: Potenza 26, Bari* 22, Audace Cerignola* 20, Sorrento* 20, Catania* 19, Monopoli* 19, Picerno* 18, Scafatese* 18, Inter U23 17, Casertana* 17, Cavese* 15, Altamura* 15, Salernitana 14, Foggia 14, Casarano 14, Giugliano* 13, Barletta* 12, Savoia 11, Cosenza 6, Crotone 1.