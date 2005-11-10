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Serie B, Arezzo-Ascoli: Bucchi a caccia di riscatto, Tomei per continuare a stupire

autore
Andrea Scozzafava
Oggi alle 06:06Serie B
autore Andrea Scozzafava
01.11.2026 06:06Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Stefano Scarpetti

Il cammino della rivelazione Ascoli in Serie B prosegue questo pomeriggio (ore 15) allo stadio "Città di Arezzo" contro l'Arezzo. Un appuntamento tra neopromosse al quale le due compagini si presentano in condizioni differenti. Gli amaranto sono reduci dalla sconfitta maturata nel finale del derby di Carrara contro la Carrarese - la seconda consecutiva dopo lo scivolone casalingo con il Benevento e la terza nelle ultime cinque uscite - con il colpaccio di Genova contro la Sampdoria che è già lontano. Un trend che ha fatto scattare le prime riflessioni sulla posizione di Cristian Bucchi, con la società che — revocato il ritiro inizialmente stabilito dopo l'ultima sconfitta — ha richiamato la squadra alle proprie responsabilità e a una reazione immediata per invertire la rotta. Nunziante e compagni pagano una classifica a un solo punto dalla zona calda, penalizzati soprattutto da un rendimento interno deficitario: tre sconfitte in quattro gare e appena un punto conquistato dei dieci totalizzati.

L'avversario di turno, invece, è una squadra che sta viaggiando forte. I bianconeri godono di grande salute e sono la grande sorpresa del campionato: dopo le prime nove giornate occupano il terzo posto a quota 18 punti — frutto di cinque vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, patita a Padova — alle spalle del Modena e della capolista Palermo. Reduce da cinque risultati utili consecutivi e due successi di fila, trascinati da ben otto gol realizzati e uno solo subito contro Sampdoria (2-0) e Catanzaro (1-6), i marchigiani si stanno rendendo protagonisti di un avvio esaltante da inserire negli annali del club. Francesco Tomei non può che essere soddisfatto del lavoro svolto finora e spinge per mantenere alta la concentrazione del gruppo: l'obiettivo è imporre il proprio ritmo e le proprie idee anche ad Arezzo, per alimentare l'entusiasmo della piazza e scrivere altre pagine di storia. Arezzo e Ascoli tornano ad affrontarsi a un anno di distanza dalle sfide dello scorso campionato, concluso da entrambe con il ritorno tra i cadetti. Il bilancio dei precedenti in terra toscana sorride agli amaranto con 14 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

COME ARRIVA L'AREZZO

Obiettivo tre punti per interrompere la striscia negativa e sbloccarsi tra le mura amiche. Cristian Bucchi si aspetta una reazione dal proprio gruppo, al netto delle assenze degli infortunati Viviani, Chierico e Gilli. In difesa, a protezione di Nunziante, Coppolaro affiancherà Illanes al centro, con Renzi e Righetti pronti a riprendersi le corsie esterne ai danni di Cagnano e Mena Martinez. Ionita scalpita in mezzo al campo per una maglia dal primo minuto accanto a Mawuli Eklu e Sala. Qualche dubbio in più riguarda il tridente offensivo: Arena e Tavernelli potrebbero agire a supporto di Cianci, sempre insidiato da Mancuso.

COME ARRIVA L'ASCOLI

L'entusiasmo è alle stelle e la voglia in casa bianconera è quella di continuare ad alimentare una classifica sin qui da sogno. Davanti a Vitale, Rizzo dovrebbe riprendere posto al centro della difesa al fianco di Curado, mentre sulle corsie esterne agiranno Guiebre e Oliveri, quest'ultimo in vantaggio su Venuti. In mezzo al campo, uno tra Damiani e Corradini potrebbe osservare un turno di riposo per fare spazio ad Acampora. A comporre la batteria dei trequartisti potrebbero trovare spazio D'Uffizi, Milanese e Silipo, a supporto di Gori, in pole come riferimento offensivo su Brunori.

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