Sampdoria, D'Angelo: "Vittoria di grande personalità e cuore"

"I ragazzi hanno giocato una partita di grande personalità e cuore: penso che questo sia stato apprezzato molto dai nostri tifosi". Il tecnico della Sampdoria, Luca D'Angelo, commenta così la vittoria per 2-0 ottenuta nel derby ligure ai danni della Virtus Entella. "L'infortunio di Verschaeren è stato una bella mazzata dopo un primo quarto d'ora un po' complicato — prosegue l'allenatore blucerchiato —. Abbiamo perso un giocatore importante, ma la squadra ha reagito benissimo: ha sbloccato il risultato, ha trovato il raddoppio e poi ha preso in mano la partita senza rischiare più nulla, gestendo bene la gara e creando buone occasioni in ripartenza".

Sulla squadra: "La Sampdoria è ancora un cantiere in costruzione in questo momento, soprattutto perché abbiamo molti giocatori fuori, esattamente come li aveva anche mister Corradi ed è giusto riconoscerlo. Si nota che non siamo ancora una squadra del tutto definita, motivo per cui dobbiamo puntare a fare gare più di tattica e ordine in mezzo al campo. Oggi i ragazzi lo hanno fatto davvero bene". Poi, sugli infortuni: "Eravamo in estrema difficoltà dal punto di vista anche numerico per fare la formazione. Tutti i ragazzi che erano infortunati avevano chiesto di esserci in panchina e alcuni li abbiamo portati. Hanno dato il loro contributo morale a questa vittoria che per noi era fondamentale". Chiosa finale su Krastev e Mezzotero:"Ho visto l'accoglienza del pubblico per entrambi. Il nostro compito è tirare fuori il meglio dai più giovani: oggi in campo c'erano due classe 2008 e credo che questo debba essere un grande motivo di orgoglio per la società e per i tifosi".