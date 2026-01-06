Roma a caccia di un 9? Intanto può rafforzarsi dietro: contatti col Fenerbahce per Oosterwolde

Mentre Ricky Massara prova a risolvere il rebus che avvolge il nuovo attaccante della Roma - con Raspadori che si allontana di ora in ora e che in mattinata è stato anche messo tra i convocati per le final four di Supercoppa di Spagna che l'Atletico Madrid giocherà nei prossimi giorni in Arabia Saudita - il club giallorosso tiene aperti anche altri fronti per scovare i colpi necessari a Gain Piero Gasperini per competere fino alla fine per il quarto posto.

A tal proposito, il giornalista esperto di mercato internazionale Matteo Moretto ha riferito come i capitolini avrebbero una trattativa avviata con il Fenerbahce per portare in Serie A il difensore olandese classe 2001 Jayden Oosterwolde. Ci sono già stati dei contatti tra le due parti, riferisce il giornalista sul proprio canale YouTube, e il giocatore sarebbe disponibile a tornare in Italia, dove ha già vestito la maglia del Parma nella stagione 2022/23.

Si tratta di un calciatore duttile, mancino e molto fisico, che può sia giocare come terzino in una difesa a quattro, che come braccetto in una difesa a tre. Con la maglia del Fenerbahce in questa prima parte di stagione ha messo a referto già 25 presenze in tutte le competizioni.