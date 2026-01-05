Dalla B col Parma all'Europa col Fenerbahce: la crescita di Oosterwolde, l'obiettivo della Roma
A volte ritornano. O, meglio, potrebbero ritornare. La Roma da diversi giorni ha messo gli occhi su Jayden Oosterwolde di proprietà del Fenerbahce. Gian Piero Gasperini cerca elementi che possano rinforzare la propria retroguardia e il suo potrebbe essere un profilo interessante. Chissà se l'interessamento si trasformerà in trattativa con il giocatore olandese che tornerebbe così ad abbracciare il nostro calcio a tre anni di distanza.
L'esperienza al Parma in Serie B
La sua esperienza italiana è durata però soltanto un anno. Arrivato a gennaio 2022 al Parma in Serie B dal Twente ha giocato solo cinque partite nella seconda parte di stagione. Decisamente più presente in campo l’anno successivo con 18 presenze in cadetteria sempre con la maglia dei gialloblù e una rete del derby contro la Reggiana del 15 ottobre 2022 al “Tardini”. Sua infatti la rete che ha sbloccato il match vinto poi dai Ducali per 2-0. A gennaio 2023 il passaggio al Fenerbahce per una cifra di sette milioni di euro.
Sempre presente in Turchia quest'anno
Nella stagione in corso è titolare inamovibile. In una sola occasione è entrato in campo nella seconda frazione di gara per un totale di 25 presenze fra campionato, Coppa di Turchia, Champions ed Europa League.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.