Roma, ti ricordi di Enzo Le Fée? "In giallorosso ero triste perché non mi divertivo in campo"

Arrivato alla Roma nell'estate 2024 dal Rennes, Enzo Le Fée, centrocampista classe 2000, non è riuscito ad imporsi secondo le attese in giallorosso. Tanto che, nel gennaio 2025, è passato in prestito al Sunderland, club di Premier League che l'estate scorsa ne ha acquisito la titolarità del cartellino.

Ospite del portale di The Analyst, il francese è tornato a parlare della sua breve avventura nella Capitale:

"A Roma ero un po’ triste perché non mi divertivo a giocare a calcio. Quando non mi diverto in campo, sono davvero triste. Volevo ritrovare la mia fiducia, ecco perché sono venuto a Sunderland, perché sapevo che Regis Le Bris (tecnico dei BlackCats, ndr) poteva darmi tutto ciò di cui ho bisogno per rendere al meglio sul campo".

Le Fée (26) ha chiuso la sua avventura alla Roma con appena 10 presenze a referto.