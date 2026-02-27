Monza e Virtus Entella non si fanno male: 0-0 al 45° nel primo anticipo di Serie B
Finisce senza reti il primo tempo dell’U Power Stadium fra Monza e Virtus Entella. Una gara equilibrata e sempre in bilico con le due formazioni che hanno cercato di sbloccarla senza però creare grandissimi pericoli ai due portieri. Le occasioni migliori per i padroni di casa capitano a Colpani, che dopo 5 minuti impegna Colombi a un intervento importante e poi al 43’ quando lo stesso centrocampista di testa manda il pallone a lato da buona posizione. Per gli ospiti invece è un contropiede di Guiu quasi allo scadere a creare problemi a Thiam che però respinge il tiro dello spagnolo in maniera efficace.
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Monza – Virtus Entella 0-0
Ore 21:00 - Sampdoria – Bari
Sabato 28 febbraio
Ore 15:00 - Empoli – Cesena
Ore 15:00 - Modena – Padova
Ore 15:00 - Sudtirol - Venezia
Ore 17:15 - Spezia – Reggiana
Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese