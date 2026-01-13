Roma-Torino, il 2-2 nel segno del sedicenne Arena: è il primo 2009 in gol al vertice in Italia
Comunque vada a finire Roma-Torino, è Antonio Arena il grande protagonista della sfida di Coppa Italia in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. Il centravanti giallorosso, due minuti dopo essere subentrato a Leon Bailey nel finale di gara, ha infatti segnato la rete del 2-2, su cross di Wesley.
Si tratta della prima rete segnata da un classe 2009 a livello professionistico al massimo livello nel calcio italiano: Arena, peraltro, detiene già questo record in senso assoluto, essendo stato il primo calciatore professionista del 2009 a segnare, a marzo 2025, in Pescara-Lucchese 4-1 in Serie C.
