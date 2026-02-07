Il ritorno di Falcao. Il Messaggero: "Gasp è l'uomo giusto per questa Roma"

"Il ritorno di Falcao: 'Gasp è l'uomo giusto per questa Roma'", scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Il Divino nella Capitale, ospite d'onore al Change the World Model United Nations Rome 2026: un bagno di ricordi e lo sguardo al futuro: "A Gian Piero bisogna dare tempo, Roma non è Bergamo. Ancelotti? L’uomo giusto per la Seleçao, mi ricorda Liedholm".

Ha detto Falcao: "Ho visto Roma-Milan, la Roma meritava qualcosa di più ma Allegri si è difeso bene. Se non perde da più di 20 partite ci sarà un motivo. L'allenatore bravo è quello che a seconda del materiale a disposizione, tatticamente, trova il modo esprimere il meglio. C'è una battuta di Ancelotti, che non aveva iniziato benissimo sulla panchina della Seleçao ma non aveva subito gol, e che a domanda ha risposto: non dovete dimenticare che sono italiano".