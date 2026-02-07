Roma con l'attacco nuovo, Gasp cambia. Il Romanista in apertura: "Tre bien"
TUTTO mercato WEB
"Tre bien" è il titolo d'apertura scelto da Il Romanista. Robinio Vaz ha accusato un infortunio di natura muscolare. Il giovane attaccante della Roma si è fermato per una lesione di primo grado al soleo. Gasp dunque per la gara di lunedì prepara un tridente rinnovato puntando sulla freschezza dei nuovi con Soulé e Zaragoza a supporto di Malen.
lle assenze di Koné, Dobvyk, Ferguson e Dybala che lavorano a parte a Trigoria, si aggiungono quelle di Hermoso per una contusione al piede, di Vaz per una lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra e di Venturino per influenza.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile