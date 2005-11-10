Malen devastante alla Roma, sarebbe potuto essere del Napoli: perché l'affare saltò

Rasmus Hojlund e Donyell Malen si incrociano oggi da avversari sul prato dello stadio Maradona, ma la storia recente avrebbe potuto vederli compagni di squadra con la maglia del Napoli. Come rivelato da Il Mattino, lo scorso gennaio il club partenopeo aveva messo nel mirino l'attaccante olandese, muovendosi in una fase caratterizzata dal prestito di Lorenzo Lucca e dalla consapevolezza che l'avventura di Romelu Lukaku sotto il Vesuvio fosse ormai arrivata ai titoli di coda. Eppure, l'interesse per la punta di 27 anni non si è mai concretizzato in una trattativa ufficiale.

Il motivo

A frenare l'affondo degli azzurri sono state principalmente le limitazioni operative di mercato con cui la società ha dovuto fare i conti nella sessione invernale. Delle incertezze del Napoli ha approfittato la Roma, che si è assicurata l'ingaggio di Malen chiudendo un'operazione in prestito oneroso da 2 milioni di euro con riscatto fissato a 25 milioni. Oggi il centravanti olandese viaggia a ritmi da vice capocannoniere del campionato (6 reti) e una delle minacce più concrete per la formazione guidata da Massimiliano Allegri.

Come rispondere

Sull'altro fronte dell'attacco ci sarà proprio Hojlund, centravanti dalle indubbie potenzialità che finora non è riuscito a garantire la medesima incisività ed efficacia di Malen all'interno dell'area di rigore (fermo a 2 gol in 7 partite di campionato). La sfida di oggi rappresenta dunque per il danese una vetrina diretta per mostrare i propri progressi e misurarsi contro il grande rimpianto del recente mercato di riparazione del Napoli.