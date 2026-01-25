Roma, tutti pazzi per Svilar: il portiere piace a Bayern e in Premier ma lui non vuole partire

Tante pretendenti per Mile Svilar. Le prestazioni e le tante parate dell'estremo difensore giallorosso hanno portato le attenzioni di tanti club che lo vorrebbero già dalla prossima estate. La crescita del giocatore è senza dubbio esponenziale e i numeri lo certificano. Sono infatti dieci i clean sheet in campionato della squadra di Gian Piero Gasperini e tre in Europa League. Merito di una fase difensiva corretta e anche degli interventi del numero 99 della Roma protagonista delle ultime stagioni.

Gli occhi della Premier e del Bayern

Come spesso capita, molti club stanno monitorando il giocatore in vista delle prossime stagioni come fece l'anno scorso il Manchester City prima di virare su Donnarumma. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco avrebbe posato gli occhi sul calciatore mentre in Premier League ci sarebbero Chelsea, Tottenham e anche il Bournemouth di un certo Tiago Pinto.

A Roma si sente a casa

L'intenzione di Svilar però è quella di rimanere nella capitale. Il giocatore si sente a casa in giallorosso e non ha alcuna intenzione di cambiare aria. L'unica possibilità, si legge sempre sul quotidiano, sarebbe quella di una cessione per aiutare il bilancio. Con il Fair Play Finanziario andrà sacrificato qualche pezzo pregiato ma il principale indiziato sarebbe Ndicka.