Roma, una nuova idea per giugno: proposto Basic, in scadenza di contratto con la Lazio

Gennaio non è soltanto una finestra di mercato, ma un passaggio cruciale per orientare il resto della stagione. In questo contesto la Roma si muove con attenzione, consapevole che le scelte delle prossime settimane potranno incidere in modo significativo sul percorso giallorosso. Con l’apertura ufficiale della sessione invernale, Gian Piero Gian Piero Gasperini ha già fatto capire quali siano le esigenze della squadra per affrontare la seconda metà dell’annata con maggiore equilibrio e competitività.

La richiesta è chiara: rinforzi mirati, capaci di aumentare profondità e soluzioni in più reparti. Non solo difesa e attacco, dunque. La Roma sta infatti monitorando anche il centrocampo, valutando possibili opportunità in vista del futuro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, tra i profili proposti per il mese di giugno figura anche quello di Toma Basic, centrocampista in scadenza di contratto con la Lazio. Al momento, però, si tratta di una pista che la dirigenza giallorossa non ha ancora approfondito, restando concentrata sulle priorità immediate.

Nel frattempo, il segnale più importante arriva dalla proprietà. Dan e Ryan Friedkin sono attesi nelle prossime ore nella Capitale. La loro presenza avrà un valore simbolico e operativo: dimostrare vicinanza e supporto sia a Gasperini sia al direttore sportivo Frederic Massara in una fase delicata, in cui il mercato può diventare uno strumento decisivo per consolidare ambizioni e identità della Roma.