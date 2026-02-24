Stromberg: "L'Atalanta ha il 30% di chance. Scamacca può segnare come Messi e CR7"

Glenn Stromberg è di parte, è stato una bandiera dell'Atalanta e non può non tifare per la Dea anche in Champions League. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha citato Pasalic come uomo copertina, spiegando come stia riuscendo a dimostrarsi utilissimo nonostante non sia impiegato come ci si poteva aspettare: "È un elemento universale, bravo di testa, sa calciare ed è abituato a certi livelli".

Un altro che lo sta sorprendendo è Krstovic, più fiducioso rispetto all'inizio e praticamente indomabile. L'uomo chiave per la rimonta contro il Dortmund però non è lui: "Io punto su Scamacca, ha dei picchi molto alti come qualità e può fare gol come Messi e Cristiano Ronaldo. Può essere stimolato per farceli vedere dalla Champions".

Impensabile però che si parta da un 50-50, visto che il 2-0 del Signal Iduna Park ha indirizzato la partita: "Adesso è un 70-30 per il Borussia Dortmund. L'Atalanta che stiamo vedendo in campionato può farcela, i tedeschi sono simili alla Dea". L'augurio è che la New Balance Arena ribolla per la spinta che riusciranno a dare i tifosi ai nerazzurri.