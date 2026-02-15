Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'unico rinnovo che serviva davvero al Bologna. Almeno per tornare a respirare

L'unico rinnovo che serviva davvero al Bologna. Almeno per tornare a respirareTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 20:50Serie A
Dimitri Conti

Il gol da centravanti classico segnato da Santiago Castro permette al Bologna di tornare a respirare. I tre punti di Torino riportano la vittoria che in campionato mancava da un mese esatto ai rossoblù e allontana un po' le nubi attorno alla squadra e alla figura del suo allenatore Italiano, confermato anche prima della partita dal responsabile dell'area tecnica del club Sartori. Il dirigente, tra l'altro, nel suo intervento pre-gara si è soffermato anche su una tematica che sta parallelamente tenendo molto banco nel racconto delle evoluzioni della squadra, quella dei rinnovi che non stanno arrivando.

Nessuna scusa, i rinnovi non possono essere un reale elemento di influenza nelle dinamiche del Bologna di questa stagione. Sartori in tal senso è stato chiaro e le sue parole non sembrano proprio fraintendibili e suonano anzi come nette: "Non capisco questa problematica. Ci sono squadre con 6-7 giocatori a scadenza, sembra che il nostro periodo dipenda da questi problemi. I contratti non c'entrano nulla con il nostro percorso".

Certo è che nei giorni scorsi il Bologna ha finalizzato l'unico rinnovo di questi suoi ultimi mesi, forse quello più importante di tutti. Almeno per trovare lo slancio necessario a battere il Bologna e ritrovare un po' dell'entusiasmo che un'intera piazza stava svanendo: tra un Lucumi e un Freuler che continuano a tentennare e un Orsolini la cui non-firma rischia davvero di trasformarsi in un caso, ci ha pensato Santiago Castro. Prima a firmare (fino al 2030) e poi a segnare. Dalle parole ai fatti, ciò che serve a questo Bologna.

Articoli correlati
Bologna, Castro: "Bellissimo o no, gol è gol. Dobbiamo tornare a essere noi" Bologna, Castro: "Bellissimo o no, gol è gol. Dobbiamo tornare a essere noi"
Santiago Castro da vero bomber, il centravanti riporta avanti il Bologna a Torino... Santiago Castro da vero bomber, il centravanti riporta avanti il Bologna a Torino
Perché il Bologna ha rinnovato il contratto a Santiago Castro spiegato coi numeri... Perché il Bologna ha rinnovato il contratto a Santiago Castro spiegato coi numeri
Altre notizie Serie A
Torino, Zapata: "Dopo il pari ci siamo abbassati per non prendere gol. Non siamo... Torino, Zapata: "Dopo il pari ci siamo abbassati per non prendere gol. Non siamo tranquilli"
La Roma in verticale fa male al Napoli: primo assist per Zaragoza, segna ancora Malen... La Roma in verticale fa male al Napoli: primo assist per Zaragoza, segna ancora Malen
Torino, Baroni: "Abbiamo parlato negli spogliatoi: sento la fiducia di tutti" Live TMWTorino, Baroni: "Abbiamo parlato negli spogliatoi: sento la fiducia di tutti"
L'unico rinnovo che serviva davvero al Bologna. Almeno per tornare a respirare L'unico rinnovo che serviva davvero al Bologna. Almeno per tornare a respirare
Torino, Zapata: "Non molliamo: sappiamo in che situazione siamo, lotteremo ancora"... Live TMWTorino, Zapata: "Non molliamo: sappiamo in che situazione siamo, lotteremo ancora"
Torino, Baroni: "L'ambiente non sia un alibi. Se la fiducia in me è confermata? Assolutamente"... Torino, Baroni: "L'ambiente non sia un alibi. Se la fiducia in me è confermata? Assolutamente"
Bologna, Italiano: "Castro ci ha regalato tre punti. Adesso dobbiamo continuare" Live TMWBologna, Italiano: "Castro ci ha regalato tre punti. Adesso dobbiamo continuare"
Bologna, Bernardeschi: "Vittoria importantissima. Lo dovevamo a noi stessi" Bologna, Bernardeschi: "Vittoria importantissima. Lo dovevamo a noi stessi"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
3 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. Zaragoza più di Soulé
4 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
5 Rosso a Kalulu: cosa rischia Bastoni? Il difensore dell'Inter potrebbe anche essere squalificato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Polemiche Inter-Juventus, Gravina chiama Rocchi. Ecco cosa filtra dalla FIGC
Immagine top news n.2 Juventus, John Elkann ha sentito Comolli, Chiellini e Spalletti dopo i fatti di ieri a San Siro
Immagine top news n.3 John Elkann telefona a Gravina, forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali
Immagine top news n.4 Napoli, incontro fra Manna e l'agente di McTominay: sul piatto il rinnovo fino al 2030
Immagine top news n.5 Rosso a Kalulu, parla Rocchi: "Errore chiaro di La Penna, ma tutti cercano di fregarci"
Immagine top news n.6 Torna la Champions, ecco le designazioni arbitrali: Juve a Makkelie, Atalanta a Gozubuyuk
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "Dopo l'Inter abbiamo abbandonato il nostro ritmo, ora possiamo andare avanti"
Immagine news Serie A n.2 Torino, Zapata: "Dopo il pari ci siamo abbassati per non prendere gol. Non siamo tranquilli"
Immagine news Serie A n.3 La Roma in verticale fa male al Napoli: primo assist per Zaragoza, segna ancora Malen
Immagine news Serie A n.4 Torino, Baroni: "Abbiamo parlato negli spogliatoi: sento la fiducia di tutti"
Immagine news Serie A n.5 L'unico rinnovo che serviva davvero al Bologna. Almeno per tornare a respirare
Immagine news Serie A n.6 Torino, Zapata: "Non molliamo: sappiamo in che situazione siamo, lotteremo ancora"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Dionisi: "Ci siamo complicati la vita. Loro in vantaggio senza tirare in porta"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, poche emozioni tra Avellino e Pescara: scialbo 0-0 al 45'
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni: "Non riusciamo a svoltare, non pensavo ad un cammino così difficile"
Immagine news Serie B n.4 Empoli-Reggiana 1-1, le pagelle: Girma show, Shpendi goleador, Obaretin delude
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Empoli e Reggiana non si fanno male: un gol per tempo, finisce 1-1
Immagine news Serie B n.6 Bari, Longo: "La colpa è mia, chiedo scusa. Non ho saputo motivarli"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno ko con la Pianese, Venturato protesta: "Gol regolare annullato, pareggio meritato"
Immagine news Serie C n.2 Juventus NG, Brambilla: "Licina ha grandi prospettive, ora deve capire il campionato"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati del pomeriggio: vittorie per Albinoleffe, Lumezzane e Trento
Immagine news Serie C n.4 Vicenza ko con l’Alcione Milano, Gallo attacca: "Ormai i protagonisti sono gli arbitri"
Immagine news Serie C n.5 Linea verde per AlbinoLeffe: in campo il 16enne Simonelli. È il più giovane debuttante stagionale
Immagine news Serie C n.6 Salernitana nel caos, Raffaele sempre in bilico: pronto Stendardo. Ma anche Faggiano trema
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.2 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Napoli Women, le formazioni ufficiali: Dorsin guida le capitoline, Floe le partenopee
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Vihljamsdottir salva l'Inter nel recupero: 3-2 sul Parma nell'anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: ultima in bianconero per Girelli?
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…