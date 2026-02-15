L'unico rinnovo che serviva davvero al Bologna. Almeno per tornare a respirare

Il gol da centravanti classico segnato da Santiago Castro permette al Bologna di tornare a respirare. I tre punti di Torino riportano la vittoria che in campionato mancava da un mese esatto ai rossoblù e allontana un po' le nubi attorno alla squadra e alla figura del suo allenatore Italiano, confermato anche prima della partita dal responsabile dell'area tecnica del club Sartori. Il dirigente, tra l'altro, nel suo intervento pre-gara si è soffermato anche su una tematica che sta parallelamente tenendo molto banco nel racconto delle evoluzioni della squadra, quella dei rinnovi che non stanno arrivando.

Nessuna scusa, i rinnovi non possono essere un reale elemento di influenza nelle dinamiche del Bologna di questa stagione. Sartori in tal senso è stato chiaro e le sue parole non sembrano proprio fraintendibili e suonano anzi come nette: "Non capisco questa problematica. Ci sono squadre con 6-7 giocatori a scadenza, sembra che il nostro periodo dipenda da questi problemi. I contratti non c'entrano nulla con il nostro percorso".

Certo è che nei giorni scorsi il Bologna ha finalizzato l'unico rinnovo di questi suoi ultimi mesi, forse quello più importante di tutti. Almeno per trovare lo slancio necessario a battere il Bologna e ritrovare un po' dell'entusiasmo che un'intera piazza stava svanendo: tra un Lucumi e un Freuler che continuano a tentennare e un Orsolini la cui non-firma rischia davvero di trasformarsi in un caso, ci ha pensato Santiago Castro. Prima a firmare (fino al 2030) e poi a segnare. Dalle parole ai fatti, ciò che serve a questo Bologna.