La Roma in verticale fa male al Napoli: primo assist per Zaragoza, segna ancora Malen
TUTTO mercato WEB
Ancora Donyell Malen. La Roma si porta in vantaggio dopo sei minuti a Napoli grazie a una bella azione in verticale, con Celik che serve in profondità Zaragoza e l'assist dell'ex Celta Vigo per l'olandese: Malen fa un movimento perfetto e devia in rete l'1-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile