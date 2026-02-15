Torino, Zapata: "Dopo il pari ci siamo abbassati per non prendere gol. Non siamo tranquilli"

Duvan Zapata, attaccante del Torino, ha parlato al termine della gara ai microfoni di Dazn: "Siamo stati bravi a pareggiarla poi ci è sfuggita di male. Sono le cose che dobbiamo migliorare, avremo altre partite difficili. Adesso il margine di errore diventa più ristretto e le partite più decisive".

Incide nella vostra testa il prendere gol?

"Si, ci sono delle partite in cui è stato così. Pareggiare ci ha dato forza, ci siamo abbassati per non prendere gol".

Due partite importanti per poi magari dar sfoggio alle qualità offensive?

"Non siamo tranquilli, dobbiamo essere determinanti, prendere in mano la situazione dentro il campo. Dimostrare e cercare di buttarci fuori da questa situazione".