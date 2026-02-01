Niente Qatar per Romagnoli, Il Messaggero in prima pagina: "Alla Lazio da separato in casa"

Alessio Romagnoli non raggiungerà Roberto Mancini a Doha. "Niente Qatar per Alessio, separati in casa", evidenzia Il Messaggero in prima pagina stamane. La dirigenza del club qatariota ha tentato il forcing finale per strappare il 'sì' della Lazio e accogliere il difensore classe '95, rilanciando con un'offerta da 12 milioni di euro, come raccontato in esclusiva da TMW. Cifra addirittura superiore rispetto a quella richiesta dalla società biancoceleste per il cartellino del giocatore.

Dopo l’ulteriore rilancio dell’Al Sadd, i due club sono riusciti a trovare un accordo, ma il temp ormai era scaduto per chiudere l'operazione entro le ore 22 italiane, orario di chiusura del mercato in Qatar. Romagnoli dunque è destinato a rimanere nella Capitale, con forte probabilità di ritrovarsi da separato in casa appunto dopo le vistose frizioni a distanza con i vertici della società biancoceleste.

La Roma continua a muoversi in questi ultimi giorni di mercato invernale e il diesse Massara sta guardando ad un innesto sulle corsie laterali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club giallorosso sta ancora lavorando con il Bayern Monaco in tal senso per trovare l’intesa definitiva per l'arrivo di Bryan Zaragoza. Il classe 2001, cresciuto tra Club Polideportivo El Ejido e Granada, ha giovato anche tra le fila di Bayern Monaco e Osasuna prima di approdare al Celta Vigo, in prestito. In questa stagione per lui si contano finora 26 presenze, 2 gol e 4 assist.