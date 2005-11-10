Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Roma

17.50 - L'Udinese sfiderà la Roma nella decima giornata della stagione 2026/2027. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic darà le ultime indicazioni alla stampa in vista della partita.

18.02 - Iniza la conferenza stampa di Runjaic.



A Parma un punto per rompere la striscia consecutiva di sconfitte, ora però arriva una gara difficile. Che Udinese dobbiamo aspettarci con la Roma?

"Domani giochiamo contro la Roma che è una squadra in forma, lo è da molto tempo, sta facendo molto bene. Si sta confermando su altissimi livelli, lottano per il campionato e hanno obiettivi a livello internazionale. Sono forti ma l'anno scorso contro la Roma abbiamo fatto due buone gare, è un avversario complicato e verranno qui senza cambiare il loro stile di gioco, dovremo affrontare i duelli con la giusta intensità. Contro le squadre top non si parte senza speranze, sarà la terza gara in settimana, a Parma c'è stato un passo avanti ottenendo un punto importante soprattutto per la testa, siamo usciti dal campo ottenendo qualcosa. Abbiamo fatto una prestazione solida, ma considerando le circostanze dobbiamo lavorare su questa strada".