Il mercato si muove: il Napoli pensa a Solet, la Lazio vuol blindare un big. Le top news delle 18

Claudio Gugnali, attuale ct dell'Argentina Under 20 del Ascenso ed ex vice-ct della Nazionale maggiore ai tempi del compianto Sabella - vicino al quale è arrivato fino alla finale del Mondiale nel 2014 - ha parlato a TuttoMercatoWeb.com di alcuni giocatori suoi connazionali, protagonisti in Italia e nel mondo. Tra i temi trattati, ha parlato anche della numero 10 tra Nico Paz e Mastantuono: ""Difficile rimpiazzare Messi: la numero 10 dell'Argentina ha un peso enorme. Fra i due che lei ha detto nomino un terzo nome: Julian Alvarez". (QUI per l'intervista completa)

Gli obiettivi per gennaio sono senza dubbio due. Un centrocampista (almeno) e un attaccante ma il Napoli sta attento a tutte le occasioni con uno sguardo al futuro. E così ecco che la difesa magari più a giugno che adesso è un settore nel quale ci potrebbero essere dei cambiamenti. E così ecco che gli azzurri continuano a guardare in casa dell’Udinese, club con il quale negli ultimi anni sono stati fatti diversi affari. Un nome che ritorna nel mercato del Napoli è quello di Solet. Una pista mal abbandonata, che è stata oggetto di riflessione anche nell’ultima sessione. Poi l’eccessiva richiesta del club friulano ha bloccato la possibile trattativa. Stesso discorso anche per l’Inter che aveva avviato i contatti con l’Udinese prima di prendere altre strade, ovvero Stones. Ecco quindi che magari più avanti il Napoli potrebbe di nuovo valutare concretamente l’opzione Solet. Oggi non è certo una priorità, ma nei prossimi mesi la strada potrebbe riaprirsi. Intanto la società azzurra continua a lavorare per la zona centrale del campo dove la lista dei “monitorati” è sempre più vasta. A partire dai soliti Coulibaly, Zorgane, a cui si sono progressivamente aggiunti anche Romano (di proprietà della Roma ma che il Cagliari può riscattare con una cifra da 5 milioni di euro), Bergwall e Aranda. Tutti profili che piacciono. Da capire poi quale sarà quello giusto, molto dipenderà dalle richieste dei vari club. Per l’attacco la pista più concreta rimane Varela, che però il Monza in questo momento non vorrebbe proprio cedere.

Gustav Isaksen è uno dei grandi protagonisti di questo strepitoso avvio di stagione della Lazio e proprio per questo il club biancoceleste si sta muovendo per intavolare la trattativa per il suo rinnovo di contratto. L'attuale accordo tra il danese, autore di tre gol nelle prime nove giornate di Serie A, e la società capitolina scadrà il 30 giugno 2028, visto che al momento del suo arrivo a Roma nell'estate del 2023 il giocatore aveva firmato un quinquennale, e l'idea della stessa Lazio sarebbe quella di prolungarlo fino al 2030, ovvero per altre due stagioni. In questo momento, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, le parti stanno avendo i primi approcci per iniziare a ragionare sia sulla stessa durata del contratto che sullo stipendio, con l'entourage dell'esterno d'attacco che sta dialogando con la dirigenza biancoceleste per capire i margini della trattativa. Nei prossimi giorni ne sapremo di più ma intanto la novità è rappresentata dalla volontà della Lazio di mettersi a tavolino per il rinnovo di Isaksen, a un anno e mezzo dalla scadenza, in modo da non arrivare alla prossima estate quando mancherebbero soltanto 12 mesi alla fine dell'attuale accordo. La Lazio ha le idee chiare, il danese è pronto ad ascoltare la nuova proposta e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare in tempi relativamente rapidi.