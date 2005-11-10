Ryanair sfotte la Juve: “È il nuovo Tottenham". I tifosi insorgono: “È esplosa come i vostri finestrini"

Come spesso accade da un po’ di tempo a questa parte, l’account ufficiale italiano di Ryanair su X “trolla” i protagonisti del calcio italiano. In questo caso, a finire nelle fauci del profilo - che non ha una visibilità particolarmente elevata, si parla di circa 27.000 follower - è la Juventus, reduce dal ko con la Lazio.

“Il nuovo Tottenham”

Il post sul social network è abbastanza breve: “La Juventus è il nuovo Tottenham”. Un paragone evocato dalla scelta dello stesso club bianconero, che ha “annunciato” il 3-0 subito dalla Lazio con una foto di Randal Kolo Muani (anche ex Spurs). I londinesi, in Inghilterra, sono il club non vincente per eccellenza, nonostante una lunga storia (peraltro non paragonabile a quella della Juve).

I tifosi insorgono

Come spesso capita, a difendere il club del cuore arrivano i tifosi: “E voi siete il nuovo Titanic”, scrive un utente. Un altro: “4 like, siete più finiti di noi”. E ancora: “6 like in un’ora e mezza, che ne dite di concentrarvi solo sui voli e non più su Twitter? Invece di fare entrambe le cose e farle rigorosamente male”. Un altro utente scherza su vicende di cronaca: “Ieri è esplosa come i vostri finestrini”. Il 10 luglio 2026, infatti, un Boeing 737 di Ryanair in volo sulla tratta Salonicco-Memmingen (volo FR1879) è rientrato in emergenza a causa del cedimento di una pala del motore destro, i cui frammenti hanno distrutto il finestrino alla fila 11.