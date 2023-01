S. Siro riabbraccia Lautaro, lui ringrazia: "Felice per la prima vittoria del 2023, quanto affetto"

Con un post affidato ai propri social, l’attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha voluto ringraziare il Meazza per la grande accoglienza che il pubblico nerazzurro gli ha riservato nel corso del match vinto per 1-0 contro il Napoli: “Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate sempre ma in modo particolare grazie per l’accoglienza che mi avete riservato questa sera. Sono molto felice per la prima vittoria di questo 2023”, il post del Toro dopo la sfida di ieri sera.