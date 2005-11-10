Cosenza, eguagliato il peggior avvio della storia: nel 1973/74 arrivò la Serie D

Il Cosenza 2026/2027 è entrato nella storia del club, ma dalla porta sbagliata. La sconfitta per 0-2 contro il Foggia ha infatti certificato il peggior avvio di stagione della storia del club: dopo otto giornate di campionato, i rossoblù hanno conquistato appena due punti, senza ancora riuscire a ottenere una vittoria. Un bilancio composto da due pareggi e sei sconfitte che eguaglia il peggior avvio nella storia del club, quello registrato nella stagione 1973/74, sempre in Serie C.

La differenza è che 53 anni fa la vittoria valeva ancora due punti, ma il confronto sul numero di successi resta perfettamente sovrapponibile: zero allora, zero oggi.

Cosenza, il precedente del 1973/74

Il precedente in questione, poi, non lascia particolarmente tranquilli. Nella stagione 1973/74 la prima vittoria arrivò soltanto all'11ª giornata, il 25 novembre 1973, contro il Lecce. Quel successo, però, ebbe grandi risvolti: al termine della stagione il Cosenza retrocesse in Serie D.

Cosenza, oggi la difesa fa ancora peggio

Se il rendimento complessivo è identico a quello di 53 anni fa, c'è però un dato che rende l'avvio della formazione di Coppitelli persino più preoccupante. Dopo otto giornate il Cosenza ha infatti segnato 5 gol, contro i 2 realizzati dalla squadra del 1973/74, ma ne ha incassati ben 18, quattro in più rispetto ai 14 di allora.