Chi guadagna di più tra i ct? Ancelotti primo a 10 milioni, Mancini quindicesimo
Lorenzo Di Benedetto
Alcuni ct come dei veri paperoni, altri con stipendi anche inferiori rispetto ai risultati ottenuti. Da Ancelotti, il commissario tecnico più pagato, 10 milioni dal Brasile, a De la Fuente e Mancini, entrambi quindicesimi a 2 milioni. Ecco la lista con i relativi stipendi degli allenatori delle maggiori Nazionali.
1. Ancelotti — 10,0 milioni (Brasile)
2. Klopp — 7,0 milioni (Germania)
3. Pochettino — 6,1 milioni (USA)
4. Tuchel — 6,0 milioni (Inghilterra)
5. Cannavaro — 4,0 milioni (Uzbekistan)
5. Jorge Jesus — 4,0 milioni (Portogallo)
7. Zidane — 3,6 milioni (Francia)
8. Gallardo — 3,2 milioni (Ecuador)
9. Xavi — 2,5 milioni (Olanda)
9. Alfaro — 2,5 milioni (Paraguay)
9. Marsch — 2,5 milioni (Canada)
9. Lopetegui — 2,5 milioni (Qatar)
13. Scaloni — 2,3 milioni (Argentina)
14. Montella — 2,2 milioni (Turchia)
15. Mancini — 2,0 milioni (Italia)
15. Rangnick — 2,0 milioni (Austria)
15. De la Fuente — 2,0 milioni (Spagna)