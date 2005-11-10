Italia, Calafiori: "Gol al Dall'Ara, era tutto scritto. Bonucci ha cambiato idea all'ultimo"
Alessio Del Lungo
Riccardo Calafiori, difensore dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-1 contro la Turchia, raccontando un aneddoto: "Avevo detto a Scamacca che avrebbe segnato mentre prendevamo il sole oggi... Alla fine ne abbiamo fatto uno per uno, è andata bene".
Tornare e segnare al Dall'Ara come è stato?
"Era tutto scritto, qui ho fatto l'esordio, il primo gol... Devo tanto a questa società e a questa tifoseria, volevo ripagarli. Era tanto che non sentivo una partita così nello stomaco, alla fine è andata bene, ma ero emozionatissimo".
Sulle palle inattive siete stati perfetti.
"Stiamo cercando di migliorare, possiamo fare bene. Bonucci mi aveva detto di stare dietro, all'ultimo ha cambiato idea e ha deciso che sarebbe rimasto Kayode, si merita una menzione. Mi ha detto di farlo, è egocentrico (ride, ndr)".
In che cosa vi ha migliorato Mancini?
"Trasmette tranquillità e serenità, essere liberi, ma con un'intenzione e un'idea unica di squadra".
Dal Belgio a oggi sembra sia passata un'era.
"Sono passati pochi giorni, abbiamo lavorato un po' di più, siamo migliorati, ma c'è ancora tanto da fare. Questa gara era importantissima".