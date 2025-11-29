Sabatini sul non gioco del Milan: "Mi arrendo, Max ha migliorato tutti i calciatori quest’anno”

Il giornalista Sandro Sabatini ha risposto sul suo canale YouTube a una domanda su mister Allegri e il suo gioco considerato da sempre molto difensivista e basato sulla ripartenza in contropiede, un "non gioco" secondo i suoi detrattori. Questa la risposta di Sabatini:

"Non gioco di Allegri? Io mi arrendo perché ho sentito dire anche questa. Io credo che nei confronti di Allegri ci sia la solita critica divisa, su un allenatore che obiettivamente è divisivo. C’è poco da dire perché si tiran fuori delle statistiche che sono molto particolari e isolate e si mettono in primo piano rispetto ad altre che vengono messe in secondo piano.

Mi spiego meglio: su Allegri si parla tanto del pressing nella metà campo avversaria, ma del pressing nella metà campo avversaria che non porta garanzie né di bel gioco né di successo. Poi si dice anche di Allegri che non ha un calcio con cui può vincere lo scudetto, ma il Milan non può vincere lo scudetto se non rende al 110% e le avversarie più quotate non rendono un po’ meno, non è Allegri il punto. Anzi, quello che devo dire è: Allegri non gioca a calcio? Fate come volete, io mi sono stufato di vedere quello che dovrebbero vedere tutti. Finisco solo dicendo che Maignan è migliorato, Tomori è migliorato, Gabbia è migliorato, Pavlovic è migliorato, Saelemaekers è migliorato, Bartesaghi è una grandissima scoperta e Fofana è migliorato".