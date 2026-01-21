Ternana, la Corte Federale d'Appello conferma la penalizzazione di 5 punti. La nota
Brutte notizie per la Ternana. Ecco la nota appena diffusa dalla FIGC:
"La Corte Federale d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo della Ternana (Girone B di Serie C), confermando la penalizzazione di 5 punti in classifica inflitta lo scorso 12 dicembre dal Tribunale Federale Nazionale. La società era stata deferita lo scorso 7 ottobre per violazioni di natura amministrativa".
