Il doppio ex Crespo: "Inter superiore al Parma, ma in campo ci possono essere sorprese"

"Una questione d'amore". Così definisce Parma Hernan Crespo. Il doppio ex della partita ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del match di questa sera fra l'Inter e i ducali di Gilardino: "Lo seguirò con molta attenzione, anche se qui in Messico sono molto impegnato con l’Atlas. Il Gila è stato un grande attaccante, un centravanti formidabile. Avesse a disposizione un giocatore come lui, sarebbe a cavallo. Però credo che il Parma abbia tutte le qualità, sia tecniche sia economiche, per raggiungere l’obiettivo della salvezza e lanciare qualche giovane da piazzare sul mercato".

All'ex attaccante viene chiesto se il match contro i nerazzurri per gli emiliani è come scalare l'Everest: "Beh, in effetti ci potevano essere debutti migliori... L’Inter la considero la squadra più forte d’Italia. Ha un organico formidabile, giocatori che da soli possono decidere una partita, grande organizzazione tattica e un bravo allenatore come Cristian Chivu. Tutto, insomma, per rivincere lo scudetto e questa volta fare strada anche in Champions League".

Spazio anche per un pronostico: "I nerazzurri sono superiori, su questo non c’è alcun dubbio, però nel calcio non vincono sempre i più bravi. Succedono tante cose in campo e ci possono essere tante sorprese: non si sa mai. Sono curioso di vedere Romero, il nuovo centravanti del Parma. Alcuni amici me ne hanno parlato bene. Chissà che lui non possa fare lo scherzetto...".